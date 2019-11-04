Silahsız Filistinliyi sırtından vurdu

İsrail hükümeti, İsrailli bir polis memurunun, işgal altındaki Batı Şeria yakınlarında bulunan kontrol noktasından geri çevrilen silahsız bir Filistinliyi sırtından vurarak yaralamasıyla ilgili soruşturmanın tamamlandığını açıkladı.

Channel 13 adlı yerel kanalın yayımladığı, polislere ait cep telefonuyla çekilmiş videoda, kadın polis memuru kimliği belli olmayan Filistinliyi kontrol noktasından geri döndürüyor. Filistinli adam ellerini havaya kaldırarak geri dönüp yürürken, polis memurları Arapça olarak “Git” diye arkasından bağırıyor. 20 saniye kadar sonra sırtından vurulan adam bağırarak yere yığılıyor. Channel 13 ucunda sünger olan bir mermiyle vurulduğu belirtilen Filistinlinin yarasının ağır olmadığını aktardı. İsrail polisi bu mermileri protestocuları dağıtmak için kullanıyor. Mermilerin kafaya isabet etmesi durumunda ise ölümcül olabileceği belirtiliyor.

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