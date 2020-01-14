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14 OCAK 2020 SALI - YIL: 50

Somali’de Türkleri koruyan güvenlik güçlerine bombalı saldırı!

14 Ocak 2020, Salı 16:19
Somali’de yol kenarına yerleştirilen bir bombanın infilak ettirilmesi sonucu, Türk vatandaşlarını koruyan 3 Somalili askerin öldüğü bildirildi.

Polis yetkilisi Abdi Mohamud, yaptığı açıklamada, Aşağı Şabel bölgesinin Elasha Biyaha mıntıkasında yol çalışmaları yapan bir şirkette çalışan Türkleri koruyan güvenlik görevlilerine bombalı saldırı yapıldığını belirtti.

Mohamud, bombanın güvenlik konvoyunun geçişi sırasında patlaması sonucu 3 askerin öldüğünü, 2 askerin yaralandığını kaydetti.

Çalışanların, başkent Mogadişu'yu Afgoye kentine bağlayan yol projesinde görev aldığı öğrenildi.

Türkiye’nin Mogadişu Büyükelçiliği saldırıyı doğrularken hiçbir Türk vatandaşının zarar görmediğini açıkladı.

Mogadişu'da 28 Aralık'ta yapılan bombalı saldırıda 2'si Türk 85 kişi ölmüştü.

AA

Etiketler: somali
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