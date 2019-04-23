Sri Lanka’da ölü sayısı 310’a yükseldi, yaklaşık 40 şüpheli gözaltına alındı

Sri Lanka’da Paskalya günündeki bombalı saldırılarda ölenlerin sayısı 310’a yükseldi.

Sri Lanka için İnterpol devrede Sri Lanka DailyMirror’ın, Polis Medya Sözcüsü Ruwan Gunasekara’nın açıklamalarına dayandırarak verdiği habere göre, Pazar günkü Paskalya törenleri sırasında kilise ve otellere yönelik düzenlenen bombalı terör saldırılarında ölenlerin sayısı arttı. Sözcü Gunasekara, saldırıda ölenlerin sayısının 290'dan 310'a yükseldiğini kaydetti. 40'a yakın şüpheli gözaltına alındı Saldırıların ardından yapılan operasyonların devam ettiğini aktaran Gunasekara, şu ana kadar 40'a yakın şüphelinin yakalandığını açıkladı. Gunasekara, gözaltına alınan kişilerin tamamının Sri Lankalı olduğunu belirtti. AA

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