Sri Lanka için İnterpol devrede

Sri Lanka’da Paskalya günü 310 kişinin öldüğü kilise ve otellere yönelik terör saldırılarının soruşturmasında İnterpol ekibinin de görev yapacağı açıklandı.

Sri Lanka Resmi Haber Portalı (News.Ik), Uluslararası Kriminal Polis Teşkilatı’nın (İNTERPOL), Sri Lanka makamlarının talebi üzerine bombalı terör saldırılarının soruşturulmasına bir ekiple katkıda bulunacağını duyurdu. Olay yeri incelemesi, patlayıcı maddeler, terörle mücadele, terör kurbanlarının tespiti ve saldırıların analizinde uzman olan görevlilerden oluşacağı açıklanan İnterpol ekibinin, ihtiyaç duyulan alanlarda yerel ekiplere destek vereceği açıklandı. İnterpol saldırganların uluslararası bağlantılarının belirlenmesine katkı sağlayacak İnterpol ekibinin ayrıca, kurumun küresel ağı ve veri tabanları yardımıyla saldırganların uluslararası bağlantılarının belirlenmesinde yerel güvenlik birimlerine katkıda bulunacağı bildirildi. Terör saldırılarında 12 ülkenin vatandaşları öldü Öte yandan, Sri Lanka makamlarından yapılan açıklamalara göre, Sri Lanka'nın yanı sıra, aralarında Hindistan, İngiltere, ABD, Danimarka, İspanya, Avustralya, Çin ve Türkiye’nin de bulunduğu 12 ülke, bombalı terör saldırısında vatandaşlarını kaybetti. Paskalya günündeki kanlı terör saldırılarında ölen 310 ve yaralanan 500’den fazla terör mağdurunun büyük bir çoğunluğunun Sri Lanka vatandaşı olduğu ifade edildi. Kilise ve otellere yönelik bombalı terör saldırılarında ölenlerin kimlik bilgilerinin netleşmeye başlamasıyla, ölenler arasındaki 39 kişinin yabancı uyruklu olduğu belirlendi. Hindistan'ın ve İngiltere'nin 8'er vatandaşı öldü Hindistan ve İngiltere, 8'er vatandaşını saldırılarda kaybettiğini duyurdu. Hindistan ve İngiltere'yi, en az 4 vatandaşını kaybeden ABD, 3 vatandaşını kaybeden Danimarka ile 2'şer vatandaşını kaybeden İspanya, Avustralya, Çin, İsviçre ve Türkiye takip etti. Sayıları tam bilinmemekle birlikte, Hollanda, Japonya ve Portekiz’inde saldırıda en az birer vatandaşını yitirdiği kaydediliyor. Ölen ve yaralananların kimlik tespitlerinin tamamlanması durumunda rakamların değişebileceği belirtiliyor. AA

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