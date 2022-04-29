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Sudan - Batı Darfur'daki şiddet olaylarında bilanço ağır: Ölü sayısı 200'ü geçti

29 Nisan 2022, Cuma 13:01
Sudan'ın Batı Darfur bölgesinde iki kabile arasındaki çatışmalarda ölü sayısının 200'ü geçtiği bildirildi.

Batı Darfur İnsani ve Sağlık Acil Durum Komitesinden yapılan açıklamaya göre, Cineyne kentindeki Kıreynik kasabasında 24 Nisan'da Afrika ve Arap asıllı kabileler arasında başlayan çatışmalarda 200'den fazla kişi öldü, onlarca yaralının yanı sıra 60 bine yakın kişi yerlerinden oldu.

Komite, 18 tonluk tıbbi malzeme, ilaç ve diğer insani yardım malzemelerinden oluşan 4 uçağı bölgeye ulaştırdı.

Uluslararası yardım kuruluşları ile temaslarının sürdüğünü aktaran komite, çağrılara olumlu cevap aldıklarını belirtti.

Birleşmiş Milletler (BM), sivillerin öldürülmesini kınamış, şiddetin bir an önce sona ermesi ve şeffaf bir soruşturma açılmasını talep etmişti.

Dünya Sağlık Örgütü de Sudan'ın Batı Darfur'da ateşkes çağrısında bulunmuştu.

Ülkenin batısında 5 eyaletten oluşan Darfur bölgesinde kabile çatışmaları nedeniyle her yıl yüzlerce kişi ölüyor, binlerce kişi ise yerinden ediliyor.

Bireysel silahlanmanın yaygın olduğu bölgede, kabileler arasında arazi, otlaklar ve su kaynakları anlaşmazlığı gibi nedenlerle zaman zaman çatışma yaşanıyor.

BM rakamlarına göre, Sudan'ın batısındaki Darfur bölgesinde 2003'te başlayan hükümet güçleri ile silahlı hareketler arasındaki çatışmalarda 3 milyon kişi evinden oldu, 300 binden fazla kişi öldü.

Sudan'dan uluslararası topluma "Bizi destekleyin" çağrısı

Sudan Egemenlik Konseyi Başkanı Abdulfettah el-Burhan, uluslararası toplumu, siyasi tarafların uzlaşması için ülkesini desteklemeye çağırdı.

Egemenlik Konseyinden yapılan açıklamaya göre, Burhan, Cumhurbaşkanlığı Sarayı'ndaki ofisinde ABD, İngiltere, Almanya, Fransa, Norveç ve Avrupa Birliği elçilerini kabul etti.

Elçileri, siyasi süreçteki tarafları geçiş hükümeti kurulması, özgür ve adil seçimlerin yapılması için desteklemeye çağıran Burhan, kalan geçiş dönemini yönetme konusunda fikir birliğine varmak için diyaloğun önemini vurguladı.

Öte yandan, Egemenlik Konseyi Başkan Yardımcısı Muhammed Hamdan Dagalu'nun, aynı elçilerle, Sudanlı taraflar arasında ulusal bir diyalog başlatma çabalarını görüştüğü belirtildi.

Birleşmiş Milletler (BM) Sudan'daki Geçiş Entegre Misyonu (UNITAMS), mevcut krizden çıkış yollarını görüşmek üzere Sudanlı taraflarla 8 Ocak-10 Şubat'ta ön istişarelerde bulunmuştu.

UNITAMS, 7 Mart’ta uluslararası çabaları birleştirmek ve birlikte çalışmak için Afrika Birliği ile ortak bir koordinasyon mekanizmasının kurulduğunu açıklamıştı.

BM, Afrika Birliği (AfB) ve Doğu Afrika'da Hükümetler Arası Kalkınma Otoritesinden (IGAD) oluşan üçlü mekanizma, 27 Nisan'da, Sudan‘da taraflar arasındaki ulusal diyaloğun mayısın ikinci haftasında başlatılacağını duyurmuştu.

Ülkede ordunun 25 Ekim 2021'de yönetime el koymasının ardından başlayan siyasi krizin çözümüne dair uluslararası toplumun bu girişimlerinin olumlu sonuçlanması bekleniyor.

AA

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