Sudan, İsrail’i boykot yasasını iptal kararı aldı

Sudan Bakanlar Kurulu, İsrail ile normalleşme adımları kapsamında, 1958’den beri yürürlükteki İsrail’i boykot yasasını iptal kararı aldı.

Hükümetten yapılan açıklamada, Bakanlar Kurulu’nun, İsrail’i boykot yasasının kaldırılmasını öngören yasa tasarısını kabul etti. Tasarı, yasama meclisinin (parlamento) henüz oluşturulmaması nedeniyle, Egemenlik Konseyi ve bakanlar kurulu ortak toplantısında nihaî olarak oylanacak. Nihai oylamada tasarı kabul edilirse yürürlüğe girecek. Açıklamada, Sudan’ın bağımsız Filistin devletinin kurulmasını öngören iki devletli çözümdeki tutumunun sabit olduğu vurgulandı. İsrail’i Boykot Yasası, Sudanlıların İsrail’deki herhangi bir İsrail vatandaşı, kuruluş ile ya da yabancı şirketlerle anlaşma yapmasını yasaklıyordu. AA

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