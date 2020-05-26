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26 MAYIS 2020 SALI - YIL: 51

Sudan: Libya'da hiçbir tarafın yanında değiliz

26 Mayıs 2020, Salı 13:00
Sudan Egemenlik Konseyi Başkan Yardımcısı Hamdan Dakalu, kuvvetlerinin Libya'da hiçbir tarafla ilişkisi bulunmadığını, Libya'daki çatışmalarda HDK mensuplarının yer almadığını iddia etti.

Sudan Egemenlik Konseyi Başkan Yardımcısı ve orduya bağlı Hızlı Destek Kuvvetleri (HDK) Komutanı Orgeneral Muhammed Hamdan Dakalu, Sudan 24 televizyonuna konuşarak “Ne Katar ne de başka bir ülke ile herhangi bir sorunumuz var. İlişkilerimizi çıkarlara göre kuruyoruz.” dedi.

Dakalu, Ömer el-Beşir’in 11 Nisan 2019’da devrildiği darbenin ardından Askeri Geçiş Konseyinin iktidara gelmesiyle bazı tarafların Katar ile aralarında fitne çıkarmaya çalıştığını belirtti.

Bazı Arap medya organlarında, Beşir'in devrilmesinden sonra yönetimi ele alan ordunun, Katar Dışişleri Bakanı Muhammed bin Abdurrahman Al Sani başkanlığındaki heyeti Hartum’a ulaştıktan sonra kabul etmek istemediğine dair iddialar yer almış, daha sonra bu iddialar Hartum tarafından yalanlanmıştı.

Libya'da hiçbir tarafın yanında değiliz

Libya krizinde hiçbir tarafın yanında yer almadıklarını ifade eden Hmidti lakabıyla da bilinen General Dakalu, liderliğini yaptığı orduya bağlı Hızlı Destek Kuvvetlerinin Libya’da üyesi bulunmadığını söyledi. Dakalu, güçlerinin paralı asker olmadığını ifade etti.

Libya ile Sudan’ın köklü ilişkileri bulunduğunu dile getiren Dakalu, bu sebeple Libya hükümeti ile ülkenin doğusundaki gayrimeşru güçlerin lideri Halife Hafter arasında uzlaşı girişimi başlattığını ancak Hafter’in buna yanaşmadığını aktardı.

Riyad ve Abu Dabi yardım sözünü yerine getirmedi

Dakalu, Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri’nin rejim değişikliği sonrasında Sudan’daki geçiş sürecini desteklemek için 3 milyar dolar vadettiğini ancak siyasi sebeplerle bu miktarın yalnızca 500 milyon dolarını teslim aldıklarını sözlerine ekledi.

Suudi Arabistan ve BAE, 21 Nisan 2019’da Sudan halkını desteklemek amacıyla 3 milyar dolarlık ortak bir yardım paketi sunma kararı almıştı.

Riyad ve Abu Dabi'nin sunduğu 3 milyar dolarlık yardım paketinin 500 milyon dolarlık kısmının Sudan Merkez Bankasının hesabına yatırılacağı, meblağın geri kalan kısmının Sudan halkının gıda, ilaç ve petrol ürünleri gibi temel ihtiyaçlarına tahsis edileceği dile getirilmişti.

Hafter milisleri, başkent Trablus'u ele geçirebilmek için 4 Nisan 2019'da operasyon başlatmıştı. Saldırılarda pek çok yerleşim alanı hedef alınmış ve çok sayıda kişi ölmüştü.

Libya'nın doğusundaki gayrimeşru silahlı güçlerin lideri Halife Hafter saflarında Rus paralı askerler, Sudan’dan getirilen "Cancavid" milisleri ve Çadlı silahlı isyancılar gibi çok sayıda yabancı savaşçı bulunuyor.

Siyasi istikrarsızlık, ekonomik sıkıntılar ve işsizlikle boğuşan Sudanlı gençler, BAE'li bazı güvenlik şirketleri tarafından, güvenlik görevlisi olacakları iş vaadiyle Libya'da bir askeri eğitim kampına götürülerek 3 ay boyunca yoğun askeri eğitim verildikten sonra Hafter saflarında savaştırılıyor.

AA

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