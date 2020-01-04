Süleymani'nin cenazesine yüzlerce insan katıldı

Amerikan saldırısında öldürülen İran Devrim Muhafızları ordusuna bağlı Kudüs Gücü komutanı Kasım Süleymani ve altı kişi için cenaze törenleri düzenlendi.

Bağdat’ın merkezi Cadiriye’deki cenaze törenine Irak Başbakanı Adil Abdulmehdi, hükümet yetkilileri, Şii milis gücü Haşdi Şabi komutanları ve yüzlerce milis ve sivil katıldı. Cenaze töreninde sık sık “Amerika’ya hayır” ve “İsrail’e hayır” ile “En büyük şeytan Amerika” sloganları atıldı. Tören sonrası cenazeler Kerbela kentine götürülecek. Mühendis’in cenazesi ise Necef’te toprağa verilecek. NTV

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