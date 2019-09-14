Suriye'de ateşkes ihlalleri saptanmaya devam ediyor

Rusya Savunma Bakanlığı, Suriye'deki ateşkesi izleyen Türk-Rus komisyonunun çalışmaları kapsamında Rusya'nın son bir gün içinde 34, Türkiye'nin ise 31 ateşkes ihlali tespit ettiğini açıkladı.

Rusya Savunma Bakanlığı, Suriye'deki ateşkes ile ilgili mevcut durum hakkında bilgilendirmede bulundu. Bakanlığın Facebook üzerinden yayınlanan bilgilendirme bülteninde yapılan açıklamada, "Suriye'deki ateşkesi izleyen Türk-Rus komisyonundaki Rusya tarafı, Halep’te 6, Lazkiye’de 11, İdlib’de 13, Hama’da 4 olmak üzere 34 ateşkes ihlali tespit etti. Türkiye tarafıysa İdlib’de 13, Hama’da da 10, Halep’te 2, Lazkiye’de 6, olmak üzere toplam 31 ateşkes ihlali hakkında bilgi verdi" ifadelerine yer verildi.

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