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Suriye’de demokrasiye engel olundu

09 Şubat 2020, Pazar
Prof. Dr. Ahmet Uysal, “Nasıl ki Türkiye demokrasisi ile kalkınmışsa, Suriye ve Arap ülkeleri de demokrasiyle güçlenebilecekti, maalesef buna engel olundu” dedi.

Türkiye’deki Suriyelilerin durumunun genel olarak masaya yatırılacağı “1. Türkiye-Suriye Medya Buluşması” yapıldı. Ortadoğu Araştırmaları Merkezi (ORSAM) Başkanı Prof. Dr. Ahmet Uysal, forumun Türkiye ile Suriye halkları arasında var olan bilgi ve anlayış eksikliğini kapatmayı, Türkiye’de misafir olan Suriyelilerin arasında ortak güven ve anlayışı geliştirmeyi amaçladığını söyledi.  Suriye halkının kanlı Esad rejimini en az üç kere düşürmüş ya da düşürmeye yaklaştığını belirten Uysal, şunları söyledi: “Bu duruma karşı önce Hizbullah, sonra DEAŞ, sonra İran ve en son Rusya, Suriye rejiminin yardımına koşmuştur ki Suriye halkı aslında bu rejimi çoktan göndermişti. Nasıl ki Türkiye demokrasisi ile kalkınmışsa, Suriye ve Arap ülkeleri de demokrasiyle güçlenebilecekti, maalesef buna engel olundu. Başka ülkeler, farklı düşünüyor olsa da Türkiye demokratik ve güçlü bir Suriye’nin Türkiye’yi zayıflatmak yerine, güçlendireceğini düşünmektedir.” 

Bir dram yaşanıyor

Harmoon Çağdaş Araştırmalar Merkezinden Samir Seifan, Türkiye’de bulunan Suriyelilerin herkesin meselesi olduğunu anlatarak, şunları kaydetti:  “Başlangıçta bunu kısa bir süreç sanıyorduk fakat süreç uzadı. Çünkü bir dram yaşıyor Suriye’deki siyasî durum. Yaklaşık 3-4 milyon Suriyeli, mülteci olarak Türkiye’de yaşıyor. Bugünkü medya bu konuda çok büyük rol oynuyor toplumların hayatında. Özellikle sosyal medya büyük rol oynuyor. Türkiye’de yaşayan Suriyeliler için daha stratejik düşünmemiz gerekiyor. Her iki tarafa da fayda sağlamalı.” 

AA

Etiketler: Suriye, demokrasi, engel
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