'Suriye'de siyasi çözüm olmadan Türkiye geri çekilmeyecek'

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Suriye'de siyasi çözüme ulaşıldığında sonra Türk askerinin geri çekileceğini söyledi. Çavuşoğlu, Esad rejiminin şu an için siyasi bir çözüme inanmadığını dile getirdi.

Resmi ziyaret amacıyla Norveç’in başkenti Oslo’da bulunan Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, "İdlib'deki saldırılar Avrupa'ya yeni göç dalgası başlatabilir." dedi. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "İdlib'deki saldırılar Avrupa'ya yeni göç dalgası başlatabilir." dedi. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu bu konuda şunları söyledi: "İdlib'deki saldırılar Avrupa'ya yeni göç dalgası başlatabilir. Rusya, İdlib'deki gözlem noktalarına saldırı olmayacağı güvencesini verdi. Suriye'de siyasi bir çözüm bulunduğunda askeri birlikler ayrılabilir ancak şu an Şam rejimi siyasi bir çözüme inanmıyor."

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