Suriye'de terör örgütü YPG binasına bombalı araç saldırısı

YPG'nin işgalindeki Suriye Kamışlı'da sözde asayiş binasının önünde bombalı araç saldırısı düzenlendi.

Suriye'de terör örgütü YPG/PKK'nın işgalindeki Kamışlı ilçesinde, sözde asayiş binasının önünde patlama meydana geldi. Yerel kaynaklardan alınan bilgiye göre, Kamışlı'daki sözde merkez asayiş binasının önünde bomba yüklü araç infilak ettirildi. Binanın çevresinde hasar oluşurken, bazı evlerde yangın çıktı. Bir terör örgütü mensubunun yaralandığı saldırının kim tarafından planlandığı henüz bilinmiyor. YPG/PKK, Suriye'nin üçte birini işgal ediyor. AA

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