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10 EYLÜL 2019 SALI - YIL: 50

Suriyeli muhaliflerden BM'ye İdlib'deki sivillere acil yardım çağrısı

10 Eylül 2019, Salı 12:49
Suriyeli muhaliflerin çatı kuruluşu SMDK'nin Başkanı Enes Abde, BM'ye mektup göndererek rejim ve Rusya'nın İdlib'e saldırıları sonucunda yerinden edilen sivillere acil yardım çağrısı yaptı.

Suriye Muhalif ve Devrimci Güçler Ulusal Koalisyonu (SMDK) Başkanı Enes Abde, Birleşmiş Milletlere (BM) gönderdiği mektupta, rejim ve Rusya'nın saldırıları neticesinde Türkiye sınırı hattına göç eden sivillere acil yardım çağrısında bulundu.

Suriyeli muhaliflerin çatı kuruluşu SMDK'nin Başkanı Abde, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres ile BM Güvenlik Konseyi başkanı ve üyelerine hitaben bir mektup gönderdi.

Mektupta, Esed rejimi ve Rusya'nın İdlib'de işlediği suçlara değinen Abde, sivil altyapıdaki geniş tahribat, rejimin Hama'nın kuzey kırsalını ve İdlib'in güney kırsalını ele geçirmesi, diğer bazı alanların kuşatılmasının sivillerin mağduriyetini artırdığını belirtti.

Abde mektubunda, bir milyondan fazla sivilin Türkiye sınırına yakın bölgelere göç etmek zorunda kaldığını, çadırlarda kalanların ise açık arazilerde barınmaya çalıştığını vurguladı.

Bu durumun sivilleri her türlü riske rağmen deniz ötesi ülkelere kaçmayı düşündürdüğüne dikkati çeken Abde, BM'ye İdlib, Hama, Lazkiye'nin Türkiye sınırı hattındaki bölgelerine BM Güvenlik Konseyinin 2165 ve 2449 sayılı kararları doğrultusunda yardım gönderme çağrısında bulundu.

Abde, yerinden edilenler sorununa en iyi çözümün, 2254 nolu kararla belirlenen siyasi süreci hızlandırmak olduğunun altını çizdi.

Abde, mektubunda, "Yaklaşık 400 bin çocuğun gidecek okulu yok. 150 bin kadarı yakın zamanda yerinden edildi ve acil eğitim hizmetine ihtiyaç duyuyor." ifadesini kullandı.

Türkiye ve Rusya arasında 17 Eylül 2018'de imzalanan mutabakattan bu yana İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi'nde 945 bin 992 sivil yerinden edildi. Aynı süre içinde rejim ve Rusya'nın saldırılarında 219'u kadın, 341'i çocuk, bin 282 sivil öldü.

AA

Etiketler: Suriye, Türkiye, BM, İdlib
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