Taliban'dan Joe Biden'a tepki

Taliban geçici hükümetinin Dışişleri Bakanlığı sözcüsü Abdul Kahhar Belhi, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Biden'ın "Afganistan birliğe müsait değil" açıklamasını reddettiklerini belirtti.

Taliban yönetimi, ABD Başkanı Joe Biden'ın 1. yılını tamamlaması münasebetiyle Beyaz Saray'da dün düzenlediği basın toplantısında "Afganistan birliğe müsait değil" açıklamalarına tepki gösterdi.

Dışişleri Bakanlığı sözcüsü Abdul Kahhar Belhi, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, bölünen değil, sadece birleşen milletlerin, işgalcilerin ve büyük imparatorlukların yıkılmasına neden olduğunu, ülkedeki nifakın işgalcilerin işgallerini sürdürmek için teşvik ettiği dışsal bir olgu olduğunu söyledi.

Belhi, "Afganistan'da işgalin sona ermesinin ardından Taliban'ın sınırlı kaynaklarla kısa sürede genel güvenliği sağlayarak merkezi bir hükümet kurduğuna ve Afgan halkını nasıl birleştirdiğine herkes tanık oldu" değerlendirmesinde bulundu.

Afganların ortak İslami inançları, vatanları ve tarihi onurlarıyla işgalcileri yenilgiye uğrattığını belirten Belhi, eşit bir ulus olmak için böyle güçlü adımların atılmasının gerektiğini vurguladı.