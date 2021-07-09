Taliban, İran sınırındaki İslam Kala şehrinin kontrolünü ele geçirdi

Afganistan’da Taliban örgütü, İran sınırında stratejik açıdan kilit öneme sahip İslam Kala şehrinde kontrolü ele geçirdiğini duyurdu.

Taliban üyeleri son paylaştıkları sosyal medya mesajında ülkenin yüzde 85'inin kontolünü de aldıklarını öne sürdü. Afganistan İçişleri Bakanı Tarık Arian yaptığı açıklamada İran sınırındaki İslam Kala'nın Taliban'a geçtiğini doğrularken, güvenlik güçlerinin bölgede konuşlandığını şehri geri alma çalışmalarının devam ettiğini söyledi. ABD’nin haziran ayı içerisinde Amerikan ve NATO askerlerinin büyük bir bölümünü Afganistan'dan çekmesinin ardından Taliban örgütünün ülkedeki hızlı ilerleyişi de devam ediyor. Taliban yaptığı açıklamada Afganistan'daki 400'den fazla şehrin 3'te 1'inde kontrolü eline geçirdiğini açıklarken son olarak İran sınırı üzerinde hakimiyet sağladı. Taliban sözcüsü Zabihullah Mucahit merkeze 120 kilometre uzaklıkta bulunan İslam Kale Sınır Kapısı geçişlerinin de artık örgüt yönetiminde yapıldığını açıkladı. Euronews Türkçe

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