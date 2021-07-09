"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
9 TEMMUZ 2021 CUMA - YIL: 52

Taliban, İran sınırındaki İslam Kala şehrinin kontrolünü ele geçirdi

09 Temmuz 2021, Cuma 13:37
Afganistan’da Taliban örgütü, İran sınırında stratejik açıdan kilit öneme sahip İslam Kala şehrinde kontrolü ele geçirdiğini duyurdu.

Taliban üyeleri son paylaştıkları sosyal medya mesajında ülkenin yüzde 85'inin kontolünü de aldıklarını öne sürdü.

Afganistan İçişleri Bakanı Tarık Arian yaptığı açıklamada İran sınırındaki İslam Kala'nın Taliban'a geçtiğini doğrularken, güvenlik güçlerinin bölgede konuşlandığını şehri geri alma çalışmalarının devam ettiğini söyledi.

ABD’nin haziran ayı içerisinde Amerikan ve NATO askerlerinin büyük bir bölümünü Afganistan'dan çekmesinin ardından Taliban örgütünün ülkedeki hızlı ilerleyişi de devam ediyor. Taliban yaptığı açıklamada Afganistan'daki 400'den fazla şehrin 3'te 1'inde kontrolü eline geçirdiğini açıklarken son olarak İran sınırı üzerinde hakimiyet sağladı.

Taliban sözcüsü Zabihullah Mucahit merkeze 120 kilometre uzaklıkta bulunan İslam Kale Sınır Kapısı geçişlerinin de artık örgüt yönetiminde yapıldığını açıkladı.

Euronews Türkçe

Etiketler: Taliban, İslam Kala
Okunma Sayısı: 253
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Fransa’da İslamofobik eylemlerde büyük artış

    3 milyar 350 milyon dozdan fazla Kovid-19 aşısı yapıldı

    Rusya Dışişleri Bakanı'ndan 'Afganistan' açıklaması

    Taliban, İran sınırındaki İslam Kala şehrinin kontrolünü ele geçirdi

    Taliban heyetinden 'ateşkes' açıklaması

    UNICEF, Afrika'ya 220 milyon doz aşı gönderecek

    Bangladeş'te fabrika yangınında en az 52 kişi öldü

    Filistin Devlet Başkanı Türkiye'yi ziyaret edecek

    Hayvanları koruma kanunu yasalaştı

    Siyasetçilere seçmen ikazı

    İntihar sebepleri araştırıldı mı?

    Habere güvende sosyal medya önde

    ‘Çin insanlıktan özür dilesin’ çağrısı

    Zam yağmuru fırtınaya döndü

    Emekli ve memur zammı eridi bile

    Gençler işsiz ve kaygılı

    4. Yargı Paketi yasalaştı

    Mehmet Aydın'ın ağabeyi Uruguay'da yakalandı

    Biden'dan Afganistan açıklaması

    5 bin 171 yeni koronavirüs vakası daha

    En Çok Okunanlar

    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    Korku havasını dağıtmak
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Ali FERŞADOĞLU

    “Soracak başka sual mi yok Tahiri!”
    Genel

    Günün Ayet ve Hadisi
    Genel

    Siyasetçilere seçmen ikazı
    Ahmet BATTAL

    Hızlı ve güvensiz değil yavaş ama güvenli
    Şemseddin ÇAKIR

    Hac ihmalinin bedeli
    Cevher İLHAN

    Yine salgın yanıltmaları
    Risale-i Nur'dan

    İçtimaî hayatımızı ifsat eden bir desise
    Süleyman KÖSMENE

    Bilen söylemez söyleyen bilmez

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2021, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.