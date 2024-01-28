Filistin Yönetimi ve Hamas içindeki Filistinliler, Uluslararası Adalet Divanı’nın (UAD) işgalci güç İsrail’e karşı Güney Afrika’nın Gazze Şeridi’nde soykırım suçu işlendiği iddiasıyla açtığı davayı kabul ederek geçici tedbirler uygulama yönündeki yargı kararını memnuniyetle karşıladı.

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Ramallah’taki Filistin Devlet Başkanlığı bunu ‘tarihi bir karar’ olarak değerlendirdi. Filistin Devlet Başkanlığı tarafından Cuma yapılan açıklamada “UAD’ın kararı, hiçbir devletin hukukun üstünde olmadığını ve adaletin herkes için geçerli olduğunu dünyaya hatırlatıyor. Bu karar, onlarca yıldır süren işgal, etnik temizlik, zulüm ve apartheid ile temsil edilen İsrail’in suç ve cezasızlık kültürüne son veriyor.” ifadeleri kullanıldı.

Filistin Yönetimi bu tarihi karara dayanarak uluslararası topluma, “İsrail’in Gazze Şeridi’ne yönelik devam eden saldırganlığına son vermesi, soykırım suçunu, her türlü yıkım operasyonunu ve zorla yerinden etme suçunu durdurması, hızlı bir şekilde insani yardım sağlamak ve yerinden edilenlerin evlerine dönmelerine izin vermek için Birleşmiş Milletler (BM) Güvenlik Konseyi’nin 2720 sayılı kararını uygulaması için İsrail’e baskı yapma” çağrısında bulundu. Şarkul Avsat’ın haberine göre Filistin Yönetimi ayrıca, işgalci güç İsrail dahil tüm ülkelere, UAD’ın kararına saygı gösterilmesi ve dünya hükümetlerini soykırıma suç ortaklığı yapmamaya, İsrail’e silah tedarikini durdurmak için çalışmaya kararlı olmaları çağrısında bulundu.

Haber Merkezi