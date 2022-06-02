Tatarların Kırım hasreti

Rusya’nın işgaline karşı savaşan Ukrayna birlikleri arasında yer alan Müslüman Tatarlardan oluşan gönüllü taburunun askerleri, kaybedilen Kırım’ın hasretini çekiyor.

Rusya’nın işgaline karşı savaşan Ukrayna birlikleri arasında yer alan Müslüman Tatarlardan oluşan gönüllü taburunun askerleri, kaybedilen Kırım’ın hasretini çekiyor. Kiev yakınlarındaki büyük bir otoyol üzerindeki bir otelin saldırılar sonrası tahrip olmuş kalıntılarının ortasında duran İsa Akayev, hangi duygularla Müslüman gönüllü birliğini kurma ve Ukrayna için savaşma kararı aldığını anlattı.

euronews’in haberine göre, sakalına aklar düşmüş 13 çocuk sahibi Akayev, Rusya’nın Kırım’ı 2014 yılında işgalinin ardından Kiev’e yerleştiğini belirterek, burada daha sonra çoğunluğu Müslüman Tatarlardan oluşan bir gönüllü taburu kurduğunu söyledi.Rusya’nın 24 Şubat’ta başlayan saldırılarını ardından 50 kişilik birliğiyle Kiev’in savunmasında görev aldığını belirten Akayev, şu anda güneydeki cepheye destek vermek için askerleriyle bölgede konuşlandırılmayı beklediğini aktardı.

Müslüman Tatarların en büyük hayali Kırım’ı geri almak

Kırım’ı Ruslardan kurtarmanın en büyük arzuları olduğunu kaydeden Akayev, “En büyük arzum bir gün tekrar kurtarılmış Kırım’a dönebilmek” dedi. Ukrayna’nın Herson bölgesinin önemli bir kısmının Rusların eline geçmesinin ve Ukrayna birliklerinin 100 kilometre geri çekilmesinin ardından Akayev’in bu hayalini gerçekleştirmesi şimdilik oldukça zor görünüyor. Tatarların önemli bir kısmı, 2014 yılında Moskova’nın Kırım’ı tek taraflı ilhakına karşı çıkmıştı.

Ukrayna’da kurulan gönüllü Müslüman taburu

Akayev, “İlk başlarda çok zordu, bir çok insan Müslümanlara ve özellikle Kırım Tatarlarına güvenmiyordu. Herkes ayrılık yanlısı olacağımızı düşündü” dedi. Akayev’e göre, Donbas bölgesinde Rusya yanlısı ayrılıkçıların Ukrayna’ya karşı ayaklanmasından sonra her şey hızlı bir şekilde değişti. Daha sonra Akayev’in kurduğu gönüllü birliğinin, İçişleri Bakanlığı bünyesinde kayda geçirilerek görev yapmasına resmen izin verilirken, geçen ay yapılan sözleşmeyle bu gönüllü birliği Ukrayna ordusunun resmen bir parçası oldu.

Haber Merkezi