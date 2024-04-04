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4 NİSAN 2024 PERŞEMBE - YIL: 55

Tayvan'da 7,4 büyüklüğünde deprem: Ölü sayısı 10'a yükseldi

04 Nisan 2024, Perşembe 17:57
Tayvan'ın Hualien kentinde meydana gelen 7,4 büyüklüğündeki depremde ölenlerin sayısının 10'a yükseldiği bildirildi.

Depremin ardından oluşturulan Acil Operasyon Merkezinden yapılan açıklamaya göre, arama ve kurtarma ekipleri, Hualien'in kuzeyindeki Taroko Ulusal Parkı'nda 65 yaşındaki bir kişinin cesedine ulaştı.

Şu ana kadar doğrulanan can kaybı sayısı 10'a ulaşırken 38 kişiden halen haber alınamadığı açıklandı.

Deprem sırasında Taroko Ulusal Parkı yakınında 8 numaralı bölge kara yolunda seyreden 3 otobüsle irtibat kurulamadığı, otobüste seyahat eden 30 otel çalışanı, 6 yürüyüşçü ve 2 turistin kayıp olduğu belirtildi.

Öte yandan depremin ve artçı sarsıntıların sebep olduğu heyelanların yolları ve geçitleri kapatması, şantiyelere erişimi engellemesi nedeniyle 660 kişi mahsur kaldı.

Arama ve kurtarma çalışmalarının Ulusal Park'ın bulunduğu Taroko Vadisi ve çevresindeki 8 numaralı kara yolu üzerindeki bölgelere odaklandığı kaydedildi.

10 kişi öldü, 1067 kişi yaralandı

Resmi rakamlara göre, depremde 10 kişi öldü, 1067 kişi yaralandı. Ölenlerin 5'inin kadın olduğu kaydedildi.

Deprem ve artçıları 24 toprak kaymasına yol açarken 35 kara yolu, köprü ve tünel hasar gördü. Hualien ve çevresinde toplam 125 binada hasar meydana geldi.

Depremin ardından 100'den fazla artçı sarsıntı kaydedildi.

Tayvan'daki deprem

Tayvan'ın doğu kıyısındaki Hualien kentinde dün sabah saatlerinde 7,4 büyüklüğünde deprem meydana gelmişti.

ABD Jeolojik Araştırma Merkezi (USGS), depremin merkez üssünün Tayvan'ın doğu kıyısındaki Hualien kentinin 18 kilometre güneyi olduğunu bildirmişti.

Tayvan Merkezi Meteoroloji İdaresi (CWA) ise depremin büyüklüğünü 7,2 olarak duyururken, bunun son 25 yılda Tayvan'ı vuran en güçlü deprem olduğunu belirtmişti.

Tayvan'da 21 Eylül 1999'da Taipei'nin 150 kilometre güneyindeki Jiji'de meydana gelen 7,7 büyüklüğündeki depremde yaklaşık 2 bin 400 kişi ölmüş, 100 binden fazla kişi yaralanmış, binlerce bina yıkılmıştı.

AA

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