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1 MAYIS 2025 PERŞEMBE - YIL: 56

1 Mayıs’ın kronolojisi

M. Latif SALİHOĞLU
01 Mayıs 2025, Perşembe
Günün tarihî notlarında bakarken, tarihteki 1 Mayıs’larda önemli pekçok hadisenin vuku bulduğunu gördük.

Bunlardan sadece bir tanesi üzerinde durmak yerine, birkaç tanesini sıralamayı düşündük. İnşaallah bunlar da istifadeye medar olur diyerek, yine kronolojik sıralamaya göre kısa kısa notlar hâlinde takdim edelim.

«

1 Mayıs 1390: Osmanlı Padişahı Sultan Yıl­dı­rım Ba­ye­zid, Ma­ni­sa’nın fet­hini başarıyla tamamladı.

1 Mayıs 1773: Os­man­lı-Rus Sa­va­şı­nı bir fır­sat o­la­rak de­ğer­len­di­ren Mı­sır Kö­le­men­le­rin­den Cin A­li Bey, İstanbul’daki mer­ke­zî otoriteye kar­şı baş kal­dır­dı. Ne var ki, bi­lâ­ha­re ü­ze­ri­ne gön­de­ri­len kuv­vet­le­re kar­şı dura­ma­yarak, Osmanlı’ya hem yaralı hâlde mağ­lûp oldu, hem esir düş­tü. İsyanın cezası olarak da, kafası kesilmek sûretiyle idam edildi.

1 Mayıs 1917: Birinci Dünya Savaşı başlarında Rus-Ermeni ittifakı tarafından işgal edilen Muş, bu tarihte düş­man iş­ga­lin­den kur­tu­lmuş oldu.

1 Mayıs 1925: Kıb­rıs adasını 1914’te tek ta­raf­lı o­la­rak il­hak e­den İn­gil­te­re, Lo­zan Ant­laş­ma­sı i­le de bu ka­ra­rı Tür­ki­ye’ye ka­bul et­tir­di. Bu sö­mür­ge­ci dev­let, da­ha son­ra a­da­yı bir İn­gi­liz ko­lo­ni­si hâ­li­ne ge­tir­di ve ta­yin et­ti­ği va­li­ler­le bu­ra­yı i­da­re et­me­ye baş­la­dı.

1 Mayıs 1941: İkinci Dünya Harbinin teh­li­ke­ arz etmesi sebebiy­le, Trakya’da kısmî seferberlik ilân edilmesinin yanı sıra, İs­tan­bul da kıs­men bo­şal­tıl­ma­ya baş­lan­dı.

1 Mayıs 1948: Se­dat Si­ma­vî’nin sa­hi­bi ol­du­ğu Hür­ri­yet ga­ze­te­si ya­yın ha­ya­tı­na baş­la­dı.

1 Mayıs 1961: İz­mit Kâ­ğıt Fab­ri­ka­sın­da yan­gın çık­tı. De­mir­yol­la­rı­na ka­dar ya­yı­lan a­lev­ler, ray­la­rı e­rit­ti.

1 Mayıs 1964: TRT’nin ku­ru­lu­şu. Türkiye Radyo Televizyon Kurumu (TRT), bu tarihte çıkarılan bir kanunla, resmî kuruluşu tamamlanmış oldu.

1 Mayıs 1969: Yar­gı­tay Baş­ka­nı İm­ran Ök­tem öl­dü. Ce­na­ze me­ra­si­mi o­lay­lı geç­ti. Yargıtay Başkanlığı yapmış olan İmran Öktem’in cenazesine Başbakan İsmet İnönü de katıldı.

Öktem, 1966’daki ad­lî yı­lın a­çı­lı­şında Said Nursî’yi suç­lamış, 1968’de da­ha i­le­ri gi­de­rek “Tan­rı­yı in­san­lar ya­rat­tı” di­ye­cek ka­dar öl­çü­süz lâf­lar etmişti. İnfialin mühim sebebi buydu.

Öktem’in tabutu, Ankara Maltepe Camii’ne götürülürken, ortam iyice gerilmeye başladı. Cami cemaatinden hiç kimse onun cenaze namazına katılmak istemedi. Cemaat gibi imamlar da aynı durumdaydı. Nitekim, imamlardan hiçbiri onun cenaze namazını kıldırmak istemedi. Bunun üzerine, çevreden uyduruk bir imam bulundu; fakat, yine de elektrikli didişmenin önüne geçilemedi.

Netice itibariyle, İmran Öktem için huzur ve huşû içinde bir dinî merasim yapılamadan, cenazesi götürülüp defnedilmiş oldu.

1 Mayıs 1970: Ye­ni Tür­ki­ye Par­ti­si es­ki Ge­nel Baş­ka­nı Di­yar­ba­kır mil­let­ve­ki­li Yu­suf A­zi­zoğ­lu ve­fât et­ti. Vefatı şüpheli bulunan Azizoğlu, milletvekili olmadan önce Silvan ilçesinde hem Başhekimlik yaptı, hem de belediye başkanlığı.

1 Mayıs 1977: DİSK’in (Dev­rim­ci İş­çi Sen­d. Konf.) hâ­di­se­li Tak­sim Mî­tin­gin­de en az 25 ki­şi öl­dü, pek çok ki­şinin de ya­ra­lan­dığı tesbit edildi.

1 Mayıs 2009: İşçi Bayramı olarak bilinen 1 Mayıs, darbe cuntası olan Millî Güvenlik Konseyi tarafından 12 Eylül döneminde resmî tatil olmaktan çıkarılmıştı. 1 Mayıs, 2009’da “Emek ve Dayanışma Günü” adı altında tekrar resmî tatil olarak kabul ve ilan edilmiş oldu.

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