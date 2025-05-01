"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
1 MAYIS 2025 PERŞEMBE - YIL: 56

O paralar nereye gitti?

01 Mayıs 2025, Perşembe 03:38
Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan, partisinin 30 Nisan tarihli grup toplantısında konuştu.

19 Mart’ta başlayan siyasî gelişmelerin Türkiye ekonomisine maliyetini değerlendiren Arıkan, Merkez Bankası’nın döviz kurlarını tutmak için 52 milyar dolarlık rezerv sattığını hatırlattı.

Bu parayla neler yapılabileceğini somut örneklerle açıklayan Arıkan, “Bu miktar, 800 bin sosyal konut, 2 milyon çiftçiye neredeyse 1 milyon lira destek, emeklilere bayramda 6,5 maaş ikramiye demektir. Ay’a dört şeritli yol yapacak kadar büyük bir paradır” dedi. 1999 depreminin ardından toplanan deprem vergilerinin akıbetini de soran Arıkan, bugüne kadar 40 milyar doların üzerinde bir tutarın toplandığını belirterek, bu kaynağın nereye harcandığının açıklanması gerektiğini vurguladı.

Haber Merkezi

Okunma Sayısı: 252
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    ABD'de 500 bin kişi elektriksiz kaldı

    İsrail, büyük orman yangınları sebebiyle dünyadan yardım istedi

    Bombalar kadar öldürücü

    Ücretli öğretmenlik, mesleğin itibarını zedeliyor

    Türk-İş’ten güncel açlık ve yoksulluk sınırı verileri

    O paralar nereye gitti?

    Çalışan-emekli dengesinde alarm zilleri

    Fatura yine dar gelirliye kesildi

    Nisan ayı üretici market fiyat değişimi açıklandı

    Trump yönetimine 220'den fazla dava açıldı

    Pakistan: Hindistan'ın askeri harekat düzenleme niyetine ilişkin istihbarat aldık

    Rusya ve Ukrayna birbirini suçlamaya devam ediyor

    ABD Kongre üyeleri, Mahdawi ve Öztürk için ayakta: Rümeysa Öztürk'ün gözaltına alınması "adam kaçırma"

    Enerji Bakanı: Bizi de etkileyebilir

    Suriye: İsrail'in hava saldırıları egemenliğimizi ihlal ediyor - "Golan Tepeleri işgal altında"

    Emekli maaşı ile kurban alınamıyor

    İHD’den hasta mahpuslar raporu

    'Kanal İstanbul ‘Kalan İstanbul’u da yok edecek'

    Gazze “ampute çocuklar yurdu” oldu

    En Çok Okunanlar

    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    Dört mezhepteki demokrasi prensipleri
    M. Latif SALİHOĞLU

    1 Mayıs’ın kronolojisi
    Risale-i Nur'dan

    Emek ile sermaye nasıl barışır
    Süleyman KÖSMENE

    Sosyal medyada gıybet yapılır mı?
    Ali Rıza AYDIN

    “Zulme rıza zulümdür”
    Cevher İLHAN

    Depremde “rant siyaseti”
    Faruk ÇAKIR

    Hani ucuzluk vardı?
    Doç. Dr. Cevher İlhan CEVHERİ

    İklim ve tarım
    Havva KÜÇÜK KONUR

    Vicdanın sızısı

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2025, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.