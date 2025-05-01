O paralar nereye gitti?

Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan, partisinin 30 Nisan tarihli grup toplantısında konuştu.

19 Mart’ta başlayan siyasî gelişmelerin Türkiye ekonomisine maliyetini değerlendiren Arıkan, Merkez Bankası’nın döviz kurlarını tutmak için 52 milyar dolarlık rezerv sattığını hatırlattı. Bu parayla neler yapılabileceğini somut örneklerle açıklayan Arıkan, “Bu miktar, 800 bin sosyal konut, 2 milyon çiftçiye neredeyse 1 milyon lira destek, emeklilere bayramda 6,5 maaş ikramiye demektir. Ay’a dört şeritli yol yapacak kadar büyük bir paradır” dedi. 1999 depreminin ardından toplanan deprem vergilerinin akıbetini de soran Arıkan, bugüne kadar 40 milyar doların üzerinde bir tutarın toplandığını belirterek, bu kaynağın nereye harcandığının açıklanması gerektiğini vurguladı. Haber Merkezi

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