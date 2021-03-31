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1 NİSAN 2021 PERŞEMBE - YIL: 52

Tek adam rejimiyle hukuktan uzaklaşıldı

31 Mart 2021, Çarşamba 17:00
ABD Dışişleri Bakanlığı’nın İnsan Hakları Uygulamaları 2020 Ülke Raporları açıklandı.

Türkiye raporunda siyasete katılım, ifade hürriyeti, âdil yargılanma hakkı, toplantı ve gösteri hürriyeti, uzun tutukluluk süreleri, akademik haklar başta olmak üzere birçok başlıkta geçen yıl yaşananlar yer alıyor. Polis, jandarma ve askerin görev alanlarını açıkladıktan sonra “Sivil otoritelerin kolluk kuvvetleri üzerinde soruşturma yapma ve ihlâllerle yolsuzlukları cezalandırma mekanizmaları yetersiz” ifadeleri, raporda yer aldı ve güvenlik güçlerinin bazı insan hakları ihlâllerinde bulunduğu ifade edildi. BBC Türkçe’nin haberine göre, 2018’de Cumhurbaşkanlığı sistemine geçtikten sonra Türkiye’de “temel hakların kısıtlandığı ve hukukun üstünlüğünden ödün verildiği” belirtilen rapor, 2016 ‘daki 15 Temmuz darbe girişiminden bu yana 60 binden fazla polis, asker ile 125 binden fazla memurun ve yargı çalışanlarının üçte birinden fazlasının görevden alındığı; 90 binden fazla vatandaşın tutuklandığı; 1.500 sivil toplum kuruluşunun kapatıldığı bilgisine yer veriyor.

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