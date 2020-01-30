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30 OCAK 2020 PERŞEMBE - YIL: 50

Tel Abyad'da terör saldırısı: 2 ölü

30 Ocak 2020, Perşembe 13:05
Barış Pınarı Harekatı ile terörden arındırılan Tel Abyad ilçesinde bomba yüklü araçla düzenlenen saldırıda ilk belirlemelere göre 2 sivil öldü, 4 sivil yaralandı.

Kamyonete yerleştirilen bombanın gümrük sahasında infilak etmesi sonucu ilk belirlemelere göre 2 sivil öldü, 4 sivil yaralandı.

Güvenlik kaynakları, terörden kurtarılmış bölgelerde bombalı eylemlerin terör örgütü YPG/PKK tarafından gerçekleştirildiğini ancak örgütün sivillere zarar verdiği için bunu üstlenmekten kaçındığını bildiriyor.

AA

Etiketler: Tel Abyad, terör saldırısı
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