Tel Abyad'da terör saldırısı: 2 ölü

Barış Pınarı Harekatı ile terörden arındırılan Tel Abyad ilçesinde bomba yüklü araçla düzenlenen saldırıda ilk belirlemelere göre 2 sivil öldü, 4 sivil yaralandı.

Kamyonete yerleştirilen bombanın gümrük sahasında infilak etmesi sonucu ilk belirlemelere göre 2 sivil öldü, 4 sivil yaralandı. Güvenlik kaynakları, terörden kurtarılmış bölgelerde bombalı eylemlerin terör örgütü YPG/PKK tarafından gerçekleştirildiğini ancak örgütün sivillere zarar verdiği için bunu üstlenmekten kaçındığını bildiriyor. AA

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