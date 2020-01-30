Tel Abyad'da terör saldırısı: 2 ölü

Barış Pınarı Harekatı ile terörden arındırılan Tel Abyad ilçesinde bomba yüklü araçla düzenlenen saldırıda ilk belirlemelere göre 2 sivil öldü, 4 sivil yaralandı.
Kamyonete yerleştirilen bombanın gümrük sahasında infilak etmesi sonucu ilk belirlemelere göre 2 sivil öldü, 4 sivil yaralandı.
Güvenlik kaynakları, terörden kurtarılmış bölgelerde bombalı eylemlerin terör örgütü YPG/PKK tarafından gerçekleştirildiğini ancak örgütün sivillere zarar verdiği için bunu üstlenmekten kaçındığını bildiriyor.
AA