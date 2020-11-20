Terlik içinden çıkan ‘Uygur’ mesajı

İnternetten terlik aldı, içinden “Çin’de hapisteyim, lütfen Uygurlara yardım edin” notu çıktı. Olay, küresel moda endüstrisinin Çinli tedarikçilerle olan ilişkisini ve bu kuruluşların Uygurları zorla çalıştırdığı iddialarını bir kez daha gündeme getirdi.

Rusya’da bir kişi satın aldığı The North Face marka terliğin içinde yardım talep edilen bir not buldu. Olay, Çin’in Uygurları Batılı markaların tedarik zincirinde yer alan fabrikalarda zorla çalıştırdığı iddiasını yeniden tartışmaya açtı. Independent Türkçe’nin haberine göre, St. Petersburg şehrinde yaşayan Arslan Gibadullin internet üzerinden sipariş verdiği terlikler kendisine teslim edildiğinde hiç de beklemediği bir durumla karşılaştı. Arslan Gibadullin, “Yardım edin, Çin’de hapisteyim. Lütfen Uygurlara yardım edin” yazılı notun fotoğrafını çekip Instagram hesabında paylaştı.

Terliklerimi giymeye başladım...

Moscow Times’a konuşan Gibadullin, “Eve geldim, terlikleri giymeye başladım. Elimi terliklerden birinin içine soktuğumda, içeriye sıkıca dikilmiş tuhaf bir notla karşılaştım” dedi. Bu arada SourceMap adlı online veri kuruluşunun sunduğu tedarik zinciri haritası, The North Face’in ürünlerinin çoğunun Vietnam’da üretildiğini, bu ürünler için gerekli materyallerin birçoğununsa Çin’den geldiğini gösteriyor. Gazete söz konusu notun gerçek olup olmadığını doğrulayamadıklarını belirtirken sosyal medyada hızla yayılan olay, küresel moda endüstrisinin Çinli tedarikçilerle olan ilişkisini ve bu kuruluşların Uygurları zorla çalıştırdığı iddialarını bir kez daha gündeme getirdi.

ÇİN YÖNETİMİ, 1 MİLYON MÜSLÜMANI TOPLAMA KAMPLARINDA TUTUYOR

Birleşmiş Milletler (BM) uzmanları ve insan hakları grupları, Çinli yetkililerin Sincan’da Uygurlar başta olmak üzere Müslüman etnik grup mensubu yaklaşık 1 milyon kişiyi toplama kamplarında tuttuğunu belirtiyor. İddiaları yalanlayan Pekin yönetimiyse bu kampların “eğitim merkezi” olduğunu ileri sürüyor.