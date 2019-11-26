Termik santrallerin ağır bilançosu

Geçen yıl termik santraller tarafından yüzde 98.2’si denizden olmak üzere toplam 7.9 milyar m3 su çekildi. 13.8 bini tehlikeli olmak üzere toplam 26.1 milyon ton atık oluştu.

TÜİK, ‘Termik Santral Su, Atıksu ve Atık İstatistikleri Anketi’ sonuçlarını açıkladı. Buna göre, santraller suyun yüzde 1.8’ini baraj, akarsu, kuyu ve diğer kaynaklardan çekti. Çekilen suyun yüzde 93.4’ü soğutma suyu olarak kullanıldı. Termik santrallerin 2018 yılında deşarj ettiği 7.5 milyar m3 atık suyun yüzde 96.6’sını soğutma suyu oluşturdu. Toplam atık suyun yüzde 99.5’i denize, yüzde 0.5’i ise kül barajı, düzenli kül depolama sahası, akarsu ve diğer alıcı ortamlara deşarj edildi. Termik santrallerde 14 bin tonu tehlikeli olmak üzere toplam 26.1 milyon ton atık oluştu. Toplam atığın yüzde 89.2’sini kül ve cüruf atıkları, yüzde 10.7’sini ise metal, kâğıt, plastik atıklar, atıksu arıtım çamurları ile evsel ve benzeri atıklar oluşturdu. Toplam atığın yüzde 87.5’i kül dağı, kül barajı veya düzenli depolama tesislerinde bertaraf edilirken, yüzde 12.4’ü lisanslı atık işleme tesislerine gönderildi ve maden/taş ocaklarının geri doldurulmasında kullanıldı, yüzde 0.1’i ise diğer yöntemlerle bertaraf edildi. İstatistiklerin kapsamının kurulu gücü 100 megawatt (MW) ve üzeri olan tüm faal termik santraller olduğu kaydedildi. Son olarak, kömürle çalışan termik santrallere baca filtresi takma zorunluluğu iki buçuk yıl ertelenmişti.

Okunma Sayısı: 75

YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.