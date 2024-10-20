Trump’a gören Netanyahu iyi iş çıkarıyor

ABD’de Cumhuriyetçi başkan adayı Trump, Hamas lideri Sinvar’ın ölümünün, Gazze’de “barışı kolaylaştıracağını” düşündüğünü söyledi.

Trump, seçim kampanyası için bulunduğu Michigan’da ilk kez, İsrail saldırısında hayatını kaybeden Sinvar hakkında konuştu. “Hamas liderinin öldürülmesinin ardından barışın daha kolay olup olmayacağı” sorusuna Trump, “Daha kolaylaştıracağını düşünüyorum” cevabını verdi. İsrail Başbakanı Netanyahu için “İyi iş çıkarıyor” ifadesini kullanan Trump, ABD Başkanı Joe Biden’ı da Netanyahu ile İsrail ordusunu “geri tutmaya çalışmakla” eleştirdi. AA

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