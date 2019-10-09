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Trump değişken açıklamalarına devam ediyor

09 Ekim 2019, Çarşamba 23:30
ABD Başkanı Donald Trump, Suriye ile ilgili kararının doğru olduğunu savunarak, "Artık bu sonu gelmez savaşı bitirmenin zamanı gelmişti" dedi.

ABD Başkanı Donald Trump, YPG için doğrudan PKK ifadesini kullanarak, "Barack Obama döneminde olduğu gibi Türkiye'nin ölümcül düşmanı olan PKK ile ortaklık yaptığınız zaman, bu son derece zor bir durum olur. Onlar uzun yıllardır birbirinden nefret ediyorlar." ifadesini kullandı. 

Trump, bugün Beyaz Saray'da, Suriye kararına ilişkin değerlendirmelerde bulundu. 

Suriye ile ilgili kararının doğru olduğunu savunan Trump, "Artık bu sonu gelmez savaşı bitirmenin zamanı gelmişti." dedi.

Ayrıca YPG için doğrudan PKK ifadesini kullanan Trump, "Obama döneminde olduğu gibi Türkiye'nin ölümcül düşmanı olan PKK ile ortaklık yaptığınız zaman, bu son derece zor bir durum olur. Onlar uzun yıllardır birbirinden nefret ediyorlar." değerlendirmesinde bulundu. 

Trump, ABD'nin Orta Doğu'daki varlığını da "en kötü hata" olarak nitelendirdi.

***

Trump gün içinde yaptığı diğer açıklamalar

ABD Başkanı Trump, ABD'nin, Türkiye'nin Barış Pınarı Harekatı'nı desteklemediğini ve operasyon bölgesinde hiçbir Amerikan askerinin bulunmadığını belirtti.

 

ABD Başkanı Donald Trump, Türkiye'nin güney sınırında oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek ve bölgeye barış ve huzuru getirmek amacıyla başlatılan Barış Pınarı Harekatı'na ilişkin yazılı açıklama yaptı.

 

Trump, açıklamasında, bu sabah NATO üyesi olan Türkiye'nin, "Suriye'yi işgal ettiğini" savunarak, "ABD bu saldırıyı desteklemiyor ve bu operasyonun kötü bir fikir olduğunu Türkiye'ye açıkça belirtmiştir." ifadesini kullandı.

Operasyon bölgesinde herhangi bir Amerikan askerinin olmadığını kaydeden Trump, "Siyaset sahnesine girdiğim ilk günden itibaren bu sonu gelmez ve anlamsız savaşları sürdürmek istemediğimi vurguladım, özellikle de ABD'nin yararına olmayanları. Türkiye sivilleri, Hıristiyanlar dahil dini azınlıkları koruyacağı ve herhangi bir insani krizin yaşanmayacağı konusunda taahhütte bulundu." değerlendirmesini yaptı.

Trump açıklamasında, "Türkiye, hapisteki tüm DEAŞ savaşçılarının bu şekilde kalmasını sağlamaktan ve DEAŞ'ın herhangi bir şekil veya formda yeniden ortaya çıkmamasından sorumludur. Türkiye'den taahhütlerine bağlı kalmasını bekliyoruz ve süreci yakından takip ediyoruz." ifadesine yer verdi.

AA

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