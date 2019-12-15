Trump’ın azli komiteden geçti

ABD Temsilciler Meclisi Adalet Komitesi, Trump’ın azline yönelik “görevin kötüye kullanılması” ve “Kongre’nin işleyişini engelleme” maddelerini onayladı.

ABD Temsilciler Meclisi Adalet Komitesi, Başkan Donald Trump’a yönelik iki azil maddesini onaylayarak Temsilciler Meclisi Genel Kuruluna gönderdi. Temsilciler Meclisi Adalet Komitesi Cuma günü, Trump’ın azline yönelik “görevin kötüye kullanılması” ve “Kongre’nin işleyişini engelleme” maddelerini oyladı. “Görevini kötüye kullanma” maddesi 17 Cumhuriyetçi vekilin “hayır” oyuna karşı, 23 Demokrat vekilin “evet” oyu ile kabul edildi. “Kongre’nin işleyişini engelleme” maddesinde de aynı oy oranları oluştu. Maddeleri ihtiva eden azil dâvâsı taslağının gelecek hafta Temsilciler Meclisi Genel Kurulu’nda gündeme gelmesi ve oylanması bekleniyor. Dâvâ taslağı, 435 vekilin bulunduğu Temsilciler Meclisi’nde üyelerin salt çoğunluğunun evet oyunu alması durumunda bu sefer Cumhuriyetçilerin çoğunlukta olduğu Senato’ya gidecek ve Trump’ın yargı süreci orada başlayacak. Söz konusu oylama ABD’nin eski Başkanı Bill Clinton’a yönelik 1998’de yapılan oylamadan sonra bir başkanın azline yönelik yapılan ilk oylama olma özelliği taşıyor.

TARTIŞMA YAŞANDI

Oylamadan önce Adalet Komitesinde yapılan oturumda, Cumhuriyetçi ve Demokrat vekiller arasında tartışma yaşandı. Cumhuriyetçi vekiller, bugüne kadar yürütülen azil soruşturmasının meşrûluğunu sorguladı ve kendi taraflarından hiçbir şahidin dinlenmediğini vurguladı. Demokrat vekiller ise Trump’ın yaptıklarının “savunulacak hiçbir yanı olmadığını” iddia etti.

TRUMP’IN AZİL SORUŞTURMASI

ABD Başkanı Donald Trump, 2020’de gerçekleştirilecek başkanlık seçimlerindeki rakibi Joe Biden’ın oğlunun Ukrayna’daki ticarî faaliyetlerini soruşturması için Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy’yi zorlamakla suçlanıyor. Demokrat Partililer tarafından, Trump’ın 400 milyon dolar değerindeki askerî yardımı Ukrayna liderine baskı aracı olarak kullandığı öne sürülüyor. Trump’ın, siyasî menfaatleri için ABD çıkarlarını tehlikeye attığı iddia ediliyor.