Trump'ın ilaç tedavisine başlandı

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi pozitif çıkan ABD Başkanı Donald Trump'ın doktoru Sean Conley, ABD Başkanı'na ilaç tedavisine başlandığını bildirdi.

Doktor Conley'in, Trump'ın sağlık durumuna ilişkin yaptığı açıklamada, Walter Reed Askeri Hastanesi ile Johns Hopkins Üniversitesinde görevli uzmanlarla yaptığı görüşmelerden sonra Trump'ın Walter Reed Askeri Hastanesine kaldırılmasını tavsiye ettiğini belirtti. Conley, "Başkan'ın çok iyi olduğunu bildirmekten dolayı mutluyum." ifadesini kullandı. Trump'ın oksijen takviyesine ihtiyaç duymadığını vurgulayan Conley, ancak uzmanlarla yaptığı görüşmeler neticesinde ilaç tedavisine başlanmasını uygun gördüklerini aktardı. Conley, "Remdesivir"in ilk dozu uygulanan Trump'ın rahatça dinlendiği bilgisini paylaştı. "İyiye gidiyorum" Kovid-19'a yakalanan Trump, iyiye gittiğini bildirdi. Trump, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Sanırım iyiye gidiyorum. Herkese teşekkür ederim. Sevgiler." ifadelerini kullandı. AA

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