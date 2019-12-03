"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
3 ARALIK 2019 SALI - YIL: 50

Trump'tan Macron'a tepki: Çok saygısızca

03 Aralık 2019, Salı 17:00
NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ve ABD Başkanı Donald Trump, Londra’da NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi kapsamında bir araya geldi.

Trump, burada yaptığı konuşmada, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un 'NATO'nun beyin ölümü gerçekleşti' açıklamasına ilişkin, "Çok saygısızca." değerlendirmesinde bulundu.

Trump, "Türkiye de 'Macron'un kendi beyin ölümü gerçekleşti' dedi." diye konuştu.

"Vergi uygulayacak biri varsa o da ABD'dir"

Fransa'nın Amerikan teknoloji devlerine dijital hizmet vergisi getirmesini değerlendiren Trump, "Fransa'nın Amerikan şirketlerine vergi uygulamasını istemiyorum, vergi uygulayacak biri varsa o da ABD'dir, Fransa değil." dedi.

"Türkiye ile iyi ilişkilerimiz var"

Trump, Türkiye-ABD ilişkilerine ilişkin, "Türkiye ile iyi ilişkilerimiz var. Yeterince uzun süre sınırlarında kaldık, artık sınırlarından çekildik. İyi iş çıkarıyorlar. Bağdadi operasyonunda Türkiye çok yardımcı oldu. Daha iyisini yapamazdı, daha fazla destek veremezdi." şeklinde konuştu.

AA

Okunma Sayısı: 96
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    'ABD, İran'daki protestocuları destekliyor'

    'Gayet iyi geçti'

    Trump'tan Macron'a tepki: Çok saygısızca

    Irak'ta gerilim dinmiyor: Göstericiler Kerbela İl Meclis binasına girmeye çalıştı

    İşte İtalyan futbolunun 'en iyileri'

    PISA penceresinden eğitim sistemimiz

    45 yerleşim yerinin yolu ulaşıma kapandı

    30 saat geride kaldı: Uludağ'da kaybolan iki arkadaş hala bulunamadı!

    Enflasyon rakamları açıklandı

    Normalleşme vakti geldi

    Filistin’in nabzı durdurulamayacak!

    Kanal İstanbul deprem riskini arttırır

    Mağduriyetler arttıkça iktidar kaybediyor

    İade kararını göremediler

    Her muhalifi susturmak topluma en büyük zarar

    Esnaf kuralsız marketlerden rahatsız

    Narenciyeden pay alamıyoruz

    Astronotların uzay yürüyüşü 6,5 saat sürecek
    📷

    Dikkat çeken bina Katar'dan

    İkinci toplantı 10 Aralık'ta

    En Çok Okunanlar

    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    İftirada ısrar daha da rezil eder
    Genel

    Normalleşme vakti geldi
    Kübra ÖRNEK

    Nurlu bir öğretmen
    Cevher İLHAN

    Siyasi ihtirasın akıbeti…
    Süleyman KÖSMENE

    İçtimaî felâkete sürüklenmeden
    Faruk ÇAKIR

    Herkes derdin farkında
    Risale-i Nur'dan

    İbadet, verilen nimetlerin neticesidir
    Ahmet BATTAL

    Ev ile evren arasındaki sınırlar
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Genel

    Günün Ayet ve Hadisi

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2019, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.