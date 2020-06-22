Trump: Test sayıları azaltılsın

Guardian’da yer alan habere göre 2 milyon 250 binden fazla Covid-19 vak’asının görüldüğü ABD’de Trump kalabalık bir miting gerçekleştirdi.

Maske takmanın zorunlu olmadığı Oklahoma’nın Tulsa şehrindeki mitinge binlerce kişi takıldı. Mitingde konuşan Trump, yeni tip Koronavirüs’e bu kez “Kung Flu” adını verdi. Trump daha önce virüse “Çin virüsü” ve “Vuhan virüsü” diyerek ırkçılığı tetikleyeceğine dair eleştiriler almıştı. Trump, “Bugüne kadar 25 milyon kişiyi test ettik, muhtemelen herkesten 20 milyon fazla. Bu derecede test yaptığınızda daha çok insan bulacaksınız, daha çok vak’a bulacaksınız. Bu yüzden benim ekibe “Lütfen test işini yavaşlatın” dedim” dedi. Trump’ın “Testleri azaltılması” konulu açıklamasının tepki çekmesiyle Beyaz Saray’dan bir yetkili ABD Başkanı Trump’ın “şaka yaptığını” söyledi.

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