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16 MAYIS 2019 PERŞEMBE - YIL: 50

Trump: Umarım savaş çıkmaz

16 Mayıs 2019, Perşembe 23:26
Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Başkanı Donald Trump ülkesinin İran'la savaşa girmeyeceğini umduğunu söyledi. Trump, İki ülke arasında gerilen ilişkiler nedeniyle diplomatik kanal vazifesi gören İsviçre Cumhurbaşkanı Ueli Maurer’le perşembe günü yaptığı görüşmenin ardından bir gazetecinin 'Tahran ile savaş çıkacak mı?' sorusuna "Umarım hayır" yanıtını verdi.

Görüşmenin ardından Beyaz Saray'dan yapılan açıklamada iki liderin “Orta Doğu ve Venezuela'daki krizler de dahil olmak üzere bir dizi uluslararası sorunu” ele aldığı belirtildi. Açıklamada “Başkan Trump, İsviçre’nin ABD adına uluslararası arabuluculuk ve diplomatik ilişkileri sağlamadaki rolüne olan minnettarlığını dile getirdi” ifadesi kullanıldı.

İsviçre, diplomatik ilişkileri bulunmayan Washington ve Tahran yönetimleri arasında tarafsız yapısı ile tarihi olarak arabulucu rolü üstleniyor.

Artan gerilim savaş ihtimalini gündeme getirdi

İki ülke arasında ilişkilerin gerilmesinin ardından ABD Orta Doğu'ya "USS Arlington" amfibi savaş gemisini ve bir Patriot hava savunma bataryasını sevk edeceğini açıkladı.

İran ise 2015 yılında imzaladığı nükleer program ile ilgili anlaşmadaki bazı taahhütlerinden geri adım atma kararı aldı. İran Savunma Bakanı Devrim Muhafızları Ordusu Komutanı ülkelerinin savunma ve askeri hazırlıkları her türlü tehdide karşı en üst düzeyde olduğunu belirttiler.

Washington ile Tahran arasındaki kriz, ABD Başkanı Donald Trump'ın 2015'te imzalanan nükleer anlaşmadan tek taraflı çekilmesiyle derinleşmişti. Anlaşma kapsamında rafa kalkan yaptırımların yeniden hayata geçirilmesi ve İran ile ticaret yapan ülkelere baskı uygulanması iki ülke arasındaki gerilimi daha da tırmandırdı.

Euronews Türkçe

Etiketler: Trump, İran, savaş
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