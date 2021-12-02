Trump yeniden aday olacak

Eski ABD Başkanı Donald Trump, 6 Ocak Kongre baskınının bir ayaklanma değil protesto olduğunu savunurken, yeniden aday olup olmayacağına ilişkin, “Ülkeyi seviyorsanız başka seçeneğiniz yok.” dedi.

Trump, aşırı sağcı İngiliz kanalı GB News’e verdiği röportajda, kaybettiği 3 Kasım seçimlerin hileyle çalındığı yönündeki iddialarını tekrarladı. Seçimden 3 gün sonra Kongre önünde miting düzenlemesinin bir hata olup olmadığı sorulan Trump, “Bir ayaklanma varsa 3 Kasım’da, seçim günü gerçekleşti ve öncesi ve sonrasında oldu. Bana göre ayaklanma buydu ve 6 Ocak bir protestoydu.” dedi. Trump, 2024’te bir kez daha Başkanlık için aday olup olmayacağına ilişkin bir soru üzerine, “Ülkeyi seviyorsanız başka seçeneğiniz yok. Bu bir soru değil.” dedi. Ülkesini sevdiğini ve onu daha önce görülmemiş bir seviyeye getirdiğini savunan Trump, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşılarının bulunması başarısını da sahiplenerek “(Aşının bulunmasının) 12 yıl sürmesini bekliyorlardı ve herkes bunun işe yaramayacağını söyledi ve inanılmaz iyi çalıştılar. Muhteşem bir iş çıkardık.” ifadelerini kullandı.