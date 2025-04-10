Trump yönetimi, Çin'e tarifeleri artırdı, diğer ülkelere 90 gün süreyle durdurdu

ABD Başkanı Donald Trump, Çin'e yönelik tarifeleri yüzde 125'e çıkarırken, diğer ticaret ortakları için ek tarifelerin 90 gün süreyle durdurulduğunu duyurdu.

Başkan Trump, Truth Social sosyal medya hesabından tarifelere ilişkin paylaşımda bulundu.

Çin'in dünya piyasalarına gösterdiği "saygısızlık" nedeniyle ABD'nin Çin'e uyguladığı tarifeyi derhal geçerli olmak üzere yüzde 125'e çıkardığını belirten Trump, "Umarım yakın gelecekte Çin, ABD'yi ve diğer ülkeleri sömürme devrinin artık sürdürülemez ve kabul edilemez olduğunu fark eder." ifadelerini kullandı.

Trump, ABD Ticaret Bakanlığı, ABD Hazine Bakanlığı ve ABD Ticaret Temsilciliği yetkilileriyle, ticaret, ticaret engelleri, tarifeler, kur manipülasyonu ve parasal olmayan tarifeler gibi konularda çözüm bulmak için 75'ten fazla ülkenin kendileriyle iletişime geçtiğini aktardı.

Bu ülkelerin ABD'ye karşı hiçbir şekilde misillemede bulunmadığını belirten Trump, ek tarifelerin 90 gün süreyle durdurulmasını, bu sürede yüzde 10'luk temel tarife oranının uygulanmasını onayladığını kaydetti.

ABD Başkanı Trump, "kurtuluş günü" olarak nitelendirdiği 2 Nisan'da diğer ülkelere uygulanacak karşılıklı tarife oranlarını açıklamıştı.

Temel tarife oranının yüzde 10 olacağını ifade eden Trump, diğer ülkelerin uyguladığı tarifeler ve tarife dışı engelleri hesaba katarak ülkeye göre değişen gümrük vergisi oranlarını paylaşmıştı.

Trump'tan yüzde 125 gümrük vergisi getirdiği Çin'e yeni mesajlar:

ABD Başkanı Donald Trump, gümrük tarife oranını toplamda yüzde 125'e yükselttiği Çin'e yeni mesajlar göndererek, "Bir anlaşma yapmak istiyorlar ancak bunu nasıl yapacaklarını tam olarak bilmiyorlar, ancak bunu çözme sürecinde anlayacaklar." ifadesini kullandı.

ABD Başkanı Trump, Beyaz Saray'ın bahçesinde düzenlenen bir etkinlikte, tüm dünyanın gündemini belirleyen gümrük tarifelerine ilişkin yeni değerlendirmelerde bulundu.

Trump, kendileriyle anlaşmak isteyen herkese kapılarının açık olduğunu ve adil olmak kaydıyla herkesle gümrük ve ticaret anlaşması yapabileceklerini, ancak Çin gibi misilleme yapan ülkelerin yanlış yaptığını söyledi.

ABD Başkanı, "Çin Devlet Başkanı Şi gururlu bir adam. Onu çok iyi tanıyorum. Bir anlaşma yapmak istiyorlar ancak bunu nasıl yapacaklarını tam olarak bilmiyorlar, ancak bunu çözme sürecinde anlayacaklar." dedi.

Çin'in mevcut küresel ticaret sistemini tarihte en fazla suistimal eden ülke olduğunu savunan Trump, "Birileri benim yaptığımı yapmak zorundaydı. Onları durdurmak zorundaydılar çünkü bu sürdürülebilir değildi." diye konuştu.

Trump, Çin de dahil birçok ülkenin ABD ile gümrük anlaşması yapmak istediğini belirterek, "Henüz hiçbir şey bitmiş değil, Çin de dahil olmak üzere birçok ülkeden muazzam bir talep var. Çin de anlaşma yapmak istiyor. Gümrük konusunda AB ile de bir anlaşma yapabiliriz, adil olduğu sürece herkesle anlaşma yapabiliriz." ifadesini kullandı.

ABD'ye misilleme yapmayan ülkelere 90 günlük duraklama getirdiklerini söyleyen Trump, "Bize misilleme yapmayan ülkelere 90 günlük duraklama getirdik. Buraya gelip gümrük müzakereleri yapmak isteyen birçok ülke var." dedi.

"İnsanlar biraz heyecanlanmış ve korkmuşlardı"

Trump, neden 75 kadar ülkeye gümrük vergisi uygulamasının 90 gün askıya alındığıyla ilgili soruya, "İnsanlar biraz çizginin dışına çıkıyordu, biraz heyecanlanmış ve korkmuşlardı çünkü yapmamız gereken büyük bir iş var." karşılığını verdi.

Bununla beraber Çin'in uluslararası ticaret düzeninde yaptıklarına artık göz yumamayacaklarını ve bu yüzden bu adımı attıklarını dile getiren Trump, adil olması kaydıyla Çin dahil herkesle anlaşma yapmaya hazır olduklarını yineledi.