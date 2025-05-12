"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
12 MAYIS 2025 PAZARTESİ - YIL: 56

Yönetim Kurulumuz görev dağılımı yaptı

Yeni Asya'dan Size
12 Mayıs 2025, Pazartesi
Bahar 2025 Umumî Temsilciler Toplantısında seçilen Yeni Asya A.Ş. Yönetim Kurulu geçtğimiz hafta sonu Ankara’da toplanarak, yeni dönemde Medya Grup gündemine alınacak proje ve hedefleri görüştü, görev dağılımı yaptı. Buna göre:

BAŞKANLIK DİVANI

Yönetim Kurulu Başkanı: İzzet Atik

Başkan Yardımcısı: Ömer Güney 

Başkan Yardımcısı: Orhan Kaşlıoğlu

SEKRETARYA

YK Sekreteri: Mehmet Pekel

Sekreter Yardımcısı: Adem Şahintürk

Kayıt Tutucu: Ali Özdemir 

KOORDİNATÖRLER

Neşriyat Komisyonu Koordinatörü: Mehmet Pekel

Eğitim Komisyonu Koordinatörü: İbrahim İriboz

Sosyal Komisyon Koordinatörü: İrfan Yıldırım 

Malî Komisyon Koordinatörü: Ali Özdemir 

REM Koordinatörü: İbrahim iriboz

Kıbrıs-Londra Koordinatörlüğü: İzzet Atik-Fatih Yargı

Barla Koordinatörlüğü: İzzet Atik-Mustafa Yalçın-İbrahim İriboz şeklinde belirlendi.

Hayırlı hizmetlere vesile olmasını diliyoruz.

**

Yurt Dışı Hizmetlerimiz Hız Kazanacak

Bir kimseye bir kitabı ulaştırmak, bir başkasını Risale-i Nur derslerine davet etmek küçük bir iş gibi görünse de nihaî olarak o kişinin hayatında önemli bir değişimin başlangıcı olabilir. Bu çerçevede hizmette küçük diye bir şey olmadığı şuuruyla yapabileceğimiz pek çok faaliyetin olduğunu hatırlamak gerekir. Bunların en önemlilerinden biri de “Dünya Risale-i Nur okuyor, ya siz?” sloganıyla bütünleşen yurt dışı hizmetleridir.

Yönetim Kurulumuza bağlı olarak faaliyet gösteren YUHİB-Yurt Dışı Hizmet Birimimiz, geçtiğimiz hafta sonu gerçekleştirdiği toplantıyla yurt dışı hizmetlerimizi değerlendirdi. Külliyatın, yabancı dilde yayını çalışmaları bu faaliyetlerin merkezinde yer alıyor. 

Fransızca ekibimiz “Ramazan-İktisat-Şükür Risaleleri” tercümesi üzerinde yoğunlaşırken, “23. Söz”ün Fransızca tercüme çalışmalarına da başlanması kararlaştırıldı.

Arapça’da “Münazarat” tercümesi planlanan gündem maddelerinden biriydi.

İngilizce tercüme ekibimizin gayretleri neticesinde ise “Münazarât” tercümesi tamamlanmak üzere. Ardından “Uhuvvet,” “İhlâs,” “Divan-ı Harb-i Örfî” ve “Kader Risaleleri” üzerinde çalışmalara devam edilecek. Özellikle “kader, hayır ve şer” konularının aktüel önemi göz önüne alınarak, bu hususlarla ilgili Risale-i Nur’dan ve gazete/dergi yazılarımızdan derlenecek bir broşür çalışması yapılması kararı alındı. “Musibetlerin Dili” kitabı gibi örnekler bizlere yol göstermekte.

Uzakdoğu dillerindeki çalışmalarımız da ilerliyor. Japonca “Tabiat Risalesi” ve “Küçük Sözler”in tercümeleri hazır durumda, şu sıralar tasarımı üzerinde çalışılıyor.

Sevindirici bir haber de Çince tercüme konusunda bir kardeşimizin gönüllü olması. İlk olarak “Tabiat Risalesi” ile başlanacak Çince tercüme faaliyetleri planlamaya dahil edildi.

İlâve olarak, Üstadımızın biyografisi ve Risale-i Nur’un tanıtıldığı broşür yazılarımızın tercümeleri tamamlandı ve bu eserlere www.risaleinur-int.org adresinden ulaşmak mümkün.

Yurt dışındaki çocuklarımıza yönelik hizmetler kapsamında ise, başta Arapça ve İngilizce olmak üzere çocuk kitapları hazırlanması da gündemimize alındı.

Arapça Hutbe-i Şamiye broşür olarak basıldı. Bu kitapçık Üstadın Şam’da verdiği hutbenin birebir orjinal hali.

YUHİB, Hacda dağıtmak üzere, beraberinde Arapça eser götürmek isteyenlere yardımcı oluyor. Talep edenler [email protected] adresinden irtibat kurabilir. 

YUHİB’in faaliyetlerini daha geniş kitlelere duyurmak amacıyla periyodik olarak yayınlanacak köşe yazıları hazırlanması da planlarımız arasında. Ayrıca, YUHİB bünyesinde kurulacak bir Bilişim Heyeti, yapay zekâ gibi modern teknolojilerden istifade ederek tercüme süreçlerine hız kazandıracak, kavram ve kelime çalışmalarına katkı sağlayacak.

Toplantıda, son dönemde üyelerimizce yapılan ABD gezisi ve planlanan İskandinavya gezisi hakkında bilgilendirmeler yapıldı.

Uganda’daki okullara yönelik Arapça ve İngilizce kitap dağıtımı çalışmaları da başlatıldı. Yabancı dil bilen ve bu çalışmalara katkı sağlamak isteyen gönüllü kardeşlerimizin, özellikle turistik bölgelerde bu alanda çalışma yapabileceklerini de hatırlatmak isteriz. 

Yabancı dilde yayınlanan tüm eserlerimize www.risaleinur-int.org adresinden ulaşabileceğinizi tekrar belirtelim.

**

Uganda Kur’ân-ı Kerîm bekliyor

Bu vesileyle, Uganda’da bulunan bir kardeşimizin yüreklere dokunan değerlendirmelerini sizlerle paylaşmak istiyoruz. Bu satırlar, bizlere neler yapabileceğimiz konusunda ilham veriyor:

Kardeşimiz, Uganda’nın kuzeyindeki Yumbe bölgesinden izlenimlerini aktarıyor: “Burada genç nüfus çok fazla ve çoğunluğu Müslüman. Sabah namazında camiye gittiğimizde çocuklar ve gençler çoğunlukta. İngiliz sömürgesi geçmişleri sebebiyle İngilizceyi çok iyi biliyorlar. Ancak camilerde yeni Kur’ân yok, hepsi çok eski ve yıpranmış durumda. Sabah namazına katılım çok yüksek, kadınlar, çocuklar ve cemaat hep birlikte ve en önemlisi huşu içinde kılıyorlar. Fakirler, ama gönülleri zengin bu insanlarla ortak dilimiz İslâm ve İslâm’ın dili.”

Kardeşimizin belirlediği eksikler ise net: Kur’ân-ı Kerîm, İngilizce açıklamalı Kur’ân ve İngilizce Risaleler. Bu bölgenin bir pilot bölge seçilerek YUHİB çalışmalarının hızlandırılması gerektiği önerisini getiriyor. Türkiye’den gelen hekimlerin bölgeye periyodik ziyaretleri olsa da camilerdeki bu temel eksikliklerin gözden kaçtığını belirtiyor. Bu ihtiyacı tedarik etmenin YUHİB’e nasip olması temennisiyle, hizmet edebilme sorumluluğunu hepimizin kendimize sorması gerektiğini vurguluyor ve ekliyor: “Konforunuzdan taviz vermeden hizmet olmuyor. Rabbim hizmetlerimizin önünü açsın ve daim eylesin. Amin.”

Bu samimî değerlendirmeler, yurt dışı hizmetlerimizin ne kadar elzem olduğunu ve bizlerin bu konuda daha ne kadar gayret göstermesi gerektiğini bir kez daha gözler önüne seriyor.

**

Kurbanlarınız için hizmetindeyiz

Yardımlaşma ve dayanışmanın en güzel örneklerinden olan kurban ibadeti vesilesiyle de çalışmalarımız devam ediyor. Yurt içi küçükbaş kurban bedeli 13.500 TL, yurt dışı hisse bedeli ise 3.900 TL olarak belirlendi. Bu yıl da kurbanlarınız, Yeni Asya Vakfı ile Avustralya Nur Vakfı’nın ortak organizasyonuyla, özellikle Afrika ülkelerindeki ihtiyaç sahiplerine ulaştırılacak. Bu hayırlı iş birliği için Avustralya Nur Vakfı’na teşekkürlerimizi sunuyoruz.

Kurban bağışlarınızla ilgili bilgi almak ve bağışta bulunmak için yav.org.tr adresini ziyaret edebilir, 0536 560 95 43 numaralı telefonlardan bize ulaşabilirsiniz. Online bağış için doğrudan https://www.yav.org.tr/bagis adresini kullanabilirsiniz.

Hizmet yolculuğumuzda bizleri yalnız bırakmayan bütün gönüllülerimize, destekçilerimize ve okurlarımıza şükranlarımızı sunarız.

Hayırlı ve bereketli haftalar dileklerimizle... Allah’a emanet olunuz.

Okunma Sayısı: 286
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Üstadın Talebesi; S. Süreyya Önder’in Dayısı Kayır: Bediüzzaman'ı anlamak için Risaleleri okumak gerekir

    Hukuksuzluklar demokrasinin temelini derinden sarsıyor

    Gençlik daha kolay sanal kumar bağımlısı oluyor

    Gençler duyarsız değiller

    Yangınlar kapıda, tedbirler aynı yerde

    Thomas Friedman: Bu İsrail hükümeti bizim müttefikimiz değil

    Bu hafta da yurt genelinde sağanak bekleniyor

    Gazze'deki esirlerin yakınlarından Netanyahu protestosu: "Yüzyılın kaybı"

    Galatasaray'a şampiyonluk için 1 puan yetiyor

    Filistinli Anneler tüm annelere seslendi: Bize destek olun

    FIFA, ırkçılığın cezasını 5 kat arttırdı

    Sanayicinin faiz isyanı

    Papalık seçimi Müslümanlar için neden önemli?

    Cezaevinden çıktı dehşet saçtı: İki kişi öldü

    Tam puan aldı mülâkatta elendi

    Borrell’den öz eleştiri: Bombaların yarısı bizden

    Asgarî ücret geçen senenin altında

    Avrupa Birliği adaylığının yolu Kopenhag kriterlerinden geçer

    Rümeysa Öztürk serbest

    En Çok Okunanlar

    Yeni Asya'dan Size

    Yönetim Kurulumuz görev dağılımı yaptı
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    M. Latif SALİHOĞLU

    Kudüs’ün el değiştirmesi
    Genel

    Üstadın Talebesi; S. Süreyya Önder’in Dayısı Kayır: Bediüzzaman'ı anlamak için Risaleleri okumak gerekir
    İbrahim Aktaşcı

    Al yanağa perd’olan siyah miyah Avrupa!
    Şükrü BULUT

    Dünyayı Dönüştürme Merkezi WEF’in arkasındaki vakıflar…
    Ahmet Said Aydil

    Kısır döngü
    Sebahattin YAŞAR

    Gençler, “İstanbul’a gittin, bize ne getirdin?” dediler
    Faruk RİFAİOĞLU

    Huzur isteyenlere duyuru(lur)
    Mehmet KARA

    Kutuplaşma yerine akl-ı selim

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2025, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.