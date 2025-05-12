Yönetim Kurulumuz görev dağılımı yaptı

Bahar 2025 Umumî Temsilciler Toplantısında seçilen Yeni Asya A.Ş. Yönetim Kurulu geçtğimiz hafta sonu Ankara’da toplanarak, yeni dönemde Medya Grup gündemine alınacak proje ve hedefleri görüştü, görev dağılımı yaptı. Buna göre:

BAŞKANLIK DİVANI

Yönetim Kurulu Başkanı: İzzet Atik

Başkan Yardımcısı: Ömer Güney

Başkan Yardımcısı: Orhan Kaşlıoğlu

SEKRETARYA

YK Sekreteri: Mehmet Pekel

Sekreter Yardımcısı: Adem Şahintürk

Kayıt Tutucu: Ali Özdemir

KOORDİNATÖRLER

Neşriyat Komisyonu Koordinatörü: Mehmet Pekel

Eğitim Komisyonu Koordinatörü: İbrahim İriboz

Sosyal Komisyon Koordinatörü: İrfan Yıldırım

Malî Komisyon Koordinatörü: Ali Özdemir

REM Koordinatörü: İbrahim iriboz

Kıbrıs-Londra Koordinatörlüğü: İzzet Atik-Fatih Yargı

Barla Koordinatörlüğü: İzzet Atik-Mustafa Yalçın-İbrahim İriboz şeklinde belirlendi.

Hayırlı hizmetlere vesile olmasını diliyoruz.

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Yurt Dışı Hizmetlerimiz Hız Kazanacak

Bir kimseye bir kitabı ulaştırmak, bir başkasını Risale-i Nur derslerine davet etmek küçük bir iş gibi görünse de nihaî olarak o kişinin hayatında önemli bir değişimin başlangıcı olabilir. Bu çerçevede hizmette küçük diye bir şey olmadığı şuuruyla yapabileceğimiz pek çok faaliyetin olduğunu hatırlamak gerekir. Bunların en önemlilerinden biri de “Dünya Risale-i Nur okuyor, ya siz?” sloganıyla bütünleşen yurt dışı hizmetleridir.

Yönetim Kurulumuza bağlı olarak faaliyet gösteren YUHİB-Yurt Dışı Hizmet Birimimiz, geçtiğimiz hafta sonu gerçekleştirdiği toplantıyla yurt dışı hizmetlerimizi değerlendirdi. Külliyatın, yabancı dilde yayını çalışmaları bu faaliyetlerin merkezinde yer alıyor.

Fransızca ekibimiz “Ramazan-İktisat-Şükür Risaleleri” tercümesi üzerinde yoğunlaşırken, “23. Söz”ün Fransızca tercüme çalışmalarına da başlanması kararlaştırıldı.

Arapça’da “Münazarat” tercümesi planlanan gündem maddelerinden biriydi.

İngilizce tercüme ekibimizin gayretleri neticesinde ise “Münazarât” tercümesi tamamlanmak üzere. Ardından “Uhuvvet,” “İhlâs,” “Divan-ı Harb-i Örfî” ve “Kader Risaleleri” üzerinde çalışmalara devam edilecek. Özellikle “kader, hayır ve şer” konularının aktüel önemi göz önüne alınarak, bu hususlarla ilgili Risale-i Nur’dan ve gazete/dergi yazılarımızdan derlenecek bir broşür çalışması yapılması kararı alındı. “Musibetlerin Dili” kitabı gibi örnekler bizlere yol göstermekte.

Uzakdoğu dillerindeki çalışmalarımız da ilerliyor. Japonca “Tabiat Risalesi” ve “Küçük Sözler”in tercümeleri hazır durumda, şu sıralar tasarımı üzerinde çalışılıyor.

Sevindirici bir haber de Çince tercüme konusunda bir kardeşimizin gönüllü olması. İlk olarak “Tabiat Risalesi” ile başlanacak Çince tercüme faaliyetleri planlamaya dahil edildi.

İlâve olarak, Üstadımızın biyografisi ve Risale-i Nur’un tanıtıldığı broşür yazılarımızın tercümeleri tamamlandı ve bu eserlere www.risaleinur-int.org adresinden ulaşmak mümkün.

Yurt dışındaki çocuklarımıza yönelik hizmetler kapsamında ise, başta Arapça ve İngilizce olmak üzere çocuk kitapları hazırlanması da gündemimize alındı.

Arapça Hutbe-i Şamiye broşür olarak basıldı. Bu kitapçık Üstadın Şam’da verdiği hutbenin birebir orjinal hali.

YUHİB, Hacda dağıtmak üzere, beraberinde Arapça eser götürmek isteyenlere yardımcı oluyor. Talep edenler [email protected] adresinden irtibat kurabilir.

YUHİB’in faaliyetlerini daha geniş kitlelere duyurmak amacıyla periyodik olarak yayınlanacak köşe yazıları hazırlanması da planlarımız arasında. Ayrıca, YUHİB bünyesinde kurulacak bir Bilişim Heyeti, yapay zekâ gibi modern teknolojilerden istifade ederek tercüme süreçlerine hız kazandıracak, kavram ve kelime çalışmalarına katkı sağlayacak.

Toplantıda, son dönemde üyelerimizce yapılan ABD gezisi ve planlanan İskandinavya gezisi hakkında bilgilendirmeler yapıldı.

Uganda’daki okullara yönelik Arapça ve İngilizce kitap dağıtımı çalışmaları da başlatıldı. Yabancı dil bilen ve bu çalışmalara katkı sağlamak isteyen gönüllü kardeşlerimizin, özellikle turistik bölgelerde bu alanda çalışma yapabileceklerini de hatırlatmak isteriz.

Yabancı dilde yayınlanan tüm eserlerimize www.risaleinur-int.org adresinden ulaşabileceğinizi tekrar belirtelim.

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Uganda Kur’ân-ı Kerîm bekliyor

Bu vesileyle, Uganda’da bulunan bir kardeşimizin yüreklere dokunan değerlendirmelerini sizlerle paylaşmak istiyoruz. Bu satırlar, bizlere neler yapabileceğimiz konusunda ilham veriyor:

Kardeşimiz, Uganda’nın kuzeyindeki Yumbe bölgesinden izlenimlerini aktarıyor: “Burada genç nüfus çok fazla ve çoğunluğu Müslüman. Sabah namazında camiye gittiğimizde çocuklar ve gençler çoğunlukta. İngiliz sömürgesi geçmişleri sebebiyle İngilizceyi çok iyi biliyorlar. Ancak camilerde yeni Kur’ân yok, hepsi çok eski ve yıpranmış durumda. Sabah namazına katılım çok yüksek, kadınlar, çocuklar ve cemaat hep birlikte ve en önemlisi huşu içinde kılıyorlar. Fakirler, ama gönülleri zengin bu insanlarla ortak dilimiz İslâm ve İslâm’ın dili.”

Kardeşimizin belirlediği eksikler ise net: Kur’ân-ı Kerîm, İngilizce açıklamalı Kur’ân ve İngilizce Risaleler. Bu bölgenin bir pilot bölge seçilerek YUHİB çalışmalarının hızlandırılması gerektiği önerisini getiriyor. Türkiye’den gelen hekimlerin bölgeye periyodik ziyaretleri olsa da camilerdeki bu temel eksikliklerin gözden kaçtığını belirtiyor. Bu ihtiyacı tedarik etmenin YUHİB’e nasip olması temennisiyle, hizmet edebilme sorumluluğunu hepimizin kendimize sorması gerektiğini vurguluyor ve ekliyor: “Konforunuzdan taviz vermeden hizmet olmuyor. Rabbim hizmetlerimizin önünü açsın ve daim eylesin. Amin.”

Bu samimî değerlendirmeler, yurt dışı hizmetlerimizin ne kadar elzem olduğunu ve bizlerin bu konuda daha ne kadar gayret göstermesi gerektiğini bir kez daha gözler önüne seriyor.

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Kurbanlarınız için hizmetindeyiz

Yardımlaşma ve dayanışmanın en güzel örneklerinden olan kurban ibadeti vesilesiyle de çalışmalarımız devam ediyor. Yurt içi küçükbaş kurban bedeli 13.500 TL, yurt dışı hisse bedeli ise 3.900 TL olarak belirlendi. Bu yıl da kurbanlarınız, Yeni Asya Vakfı ile Avustralya Nur Vakfı’nın ortak organizasyonuyla, özellikle Afrika ülkelerindeki ihtiyaç sahiplerine ulaştırılacak. Bu hayırlı iş birliği için Avustralya Nur Vakfı’na teşekkürlerimizi sunuyoruz.

Kurban bağışlarınızla ilgili bilgi almak ve bağışta bulunmak için yav.org.tr adresini ziyaret edebilir, 0536 560 95 43 numaralı telefonlardan bize ulaşabilirsiniz. Online bağış için doğrudan https://www.yav.org.tr/bagis adresini kullanabilirsiniz.

Hizmet yolculuğumuzda bizleri yalnız bırakmayan bütün gönüllülerimize, destekçilerimize ve okurlarımıza şükranlarımızı sunarız.

Hayırlı ve bereketli haftalar dileklerimizle... Allah’a emanet olunuz.