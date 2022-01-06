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6 OCAK 2022 PERŞEMBE - YIL: 52

'Tsunami'ye dönüşen Omicron varyantı, Avrupa'yı alarma geçirdi

06 Ocak 2022, Perşembe 14:08
Kovid-19'un Omicron varyantının etkisini giderek artırdığı Avrupa ülkelerinin büyük çoğunluğunda son bir haftadaki vaka sayıları, bir önceki haftaya kıyasla yüzde 100 arttı.

Dünyadan Kovid-19 vakalarının istatistiklerinin yer aldığı worldometers.info internet sitesinde, bölge ülkelerinde 30 Aralık'tan itibaren son 7 günde gözlemlenen vaka ve ölüm artışları, bir önceki 7 günle kıyaslandı.

Son bir haftadaki vaka artış oranının neredeyse bütün kıta ülkelerinde yükseldiği görüldü.

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, geçen yılın sonunda yaptığı açıklamada, Omicron varyantının "tsunami" etkisi oluşturmasından büyük endişe duyduğunu belirtmişti.

Ghebreyesus, tüm dünyada hızla yayılan Omicron'un, hızlı bulaşıcılığı ve Delta varyantı ile aynı anda dolaşımda olması nedeniyle dünya genelinde vaka sayılarının artacağı uyarısında bulunmuştu.

Avrupa'da vakalar yüzde 65 arttı

Worldometers verilerine göre, Avrupa genelindeki toplam vaka artışları, bir önceki haftaya göre yüzde 65 yükseldi.

Yunanistan, bu zaman aralığında vaka artışı yüzde 199 ile en çok yükselen ülkelerden biri olurken ülkede son 7 günlük toplam Kovid-19 vaka sayısı 253 bin 596, ondan önceki 7 günlük vaka sayısı ise 84 bin 777 olarak verildi.

Finlandiya'da son bir haftada 50 bin 283, önceki haftada 15 bin 170 vaka tespit edilirken haftalık vakalar yüzde 231 arttı.

60 milyonun üzerinde nüfusu bulunan İtalya'da son 7 günde 901 bin 495, önceki haftada 382 bin 81 Kovid-19 vakası görüldü ve vaka artışı yüzde 136 oldu.

Son 7 günde Romanya'daki toplam Kovid-19 vaka sayısı 16 bin 123, önceki 7 günde de 5 bin 420 olurken vakalardaki artış yüzde 197 olarak kayıtlara geçti.

Portekiz'de son bir haftada tespit edilen vaka sayısı 169 bin 818, ondan önceki haftada ise 87 bin 613 oldu ve haftalık vaka artışları yüzde 94 oldu.

Vakalar Fransa'da yüzde 88, İngiltere'de yüzde 40 arttı

65 milyon nüfuslu Fransa'da son bir haftadaki toplam vakalar 1 milyon 387 bin 400, önceki haftadaki vakalar da 736 bin 329 olarak gözlemlendi ve haftalık vaka artışı yüzde 88 olarak açıklandı.

İsveç'te son bir haftada toplam 60 bin 392, önceki haftada toplam 41 bin 547 Kovid-19 vakası görüldü ve haftalık vakalar yüzde 45 arttı.

Son bir haftada toplam 789 bin 409, ondan önceki haftada 487 bin 962 vakanın görüldüğü İspanya'da haftalık artış yüzde 62 olarak kaydedildi.

İsviçre'de son bir haftada 120 bin 339, önceki haftada toplam 80 bin 828 Kovid-19 vakası tespit edildi ve vaka artış oranı bir önceki haftaya göre yüzde 49 oldu.

68 milyon nüfuslu İngiltere'de ise son bir haftada 1 milyon 276 bin 504 vaka, önceki haftada 909 bin 241 vaka görülürken haftalık artış yüzde 40 olarak açıklandı.

Haftalık vakaların artmadığı tek Avrupa ülkesi Slovakya oldu.

Ölüm oranları İngiltere'de yükseldi

Avrupa'da haftalık Kovid-19 ölümü sayılarında ise genel olarak makul bir artış gözlemlendi.

İngiltere'de son 7 günde 1195, önceki 7 günde 516 kişi virüs nedeniyle ölürken haftalık Kovid-19 ölümleri yüzde 132 yükselme kaydetti.

Kovid-19 ölümlerinde bir önceki haftaya göre artış Fransa'da yüzde 14, İspanya'da yüzde 28 Bulgaristan'da yüzde 5, Finlandiya'da yüzde 62 şeklinde belirlendi.

Buna karşın Almanya, Avusturya, İsveç, Hollanda, İsviçre ve Belçika'da son bir haftadaki Kovid-19 ölümleri, bir önceki haftaya kıyasla azaldı.

AA

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