"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
26 TEMMUZ 2021 PAZARTESİ - YIL: 52

Tunus'ta Başbakan, Cumhurbaşkanı tarafından görevden alındı, meclisin yetkileri donduruldu

26 Temmuz 2021, Pazartesi
Tunus Cumhurbaşkanı Kays Said, "ülkenin içinde bulunduğu olağanüstü koşullar nedeniyle" meclisin tüm yetkilerini dondurduğunu, milletvekillerinin dokunulmazlığını askıya aldığını belirterek, mevcut Başbakan Hişam el-Meşişi'yi görevden aldığını ve kendi atayacağı bir başbakanla yürütmeyi devralacağını bildirdi.

Tunus Cumhurbaşkanlığının yayınladığı videoda, ülkedeki askeri komuta kademesinin ve güvenlik yetkililerinin katıldığı bir toplantı sonrasında konuşan Said, "Tunus'un içinde bulunduğu yağma, yangın ve durum karşısında ülkeyi kurtarmak için olağanüstü önlemler alması gerektiğini" belirterek isim vermediği bazı grupların belirli bölgelerde iç savaş çıkarmak için para topladığını öne sürdü.

Said, birkaç ay önce almaları gereken bu kararları Meclis Başkanı ve Başbakan Hişam el-Meşişi ile yaptığı istişareler sonrasında aldığını ifade etti.

Meclisin tüm yetkilerini dondurduğunu, milletvekillerinin dokunulmazlığını askıya aldığını, mevcut Başbakan Hişam el-Meşişi'yi görevden aldığını ve kendi atayacağı bir başbakanla yürütmeyi devralacağını duyuran Said, söz konusu kararlardan sonra bir genelge yayınlanacağını ve kararların hemen yürürlüğe gireceğini aktardı.

Said, genelgeler biçiminde gerekli kararların duyurulmaya devam edeceğini, atayacağı başbakan ile yeni bir hükümet kurulacağını ve hükümetin cumhurbaşkanı liderliğinde kalacağını kaydetti.

Anayasayı ve halkın çıkarlarını korumak üzere bu kararların kaçınılmaz olduğunu savunan Said, yolsuzluk dosyalarını ortaya çıkarma gerekçesiyle başsavcılık görevini de üstlendiğini belirtti.

Gannuşi, Cumhurbaşkanı'nın kararları karşısında 'halkı barışçıl mücadeleye' çağırdı

Tunus Meclis Başkanı ve Nahda Hareketi Lideri Raşid el-Gannuşi, Cumhurbaşkanı Kays Said'in Meclisin çalışmalarını dondurma ve başbakanı görevden alma kararları üzerine halkı barışçıl mücadeleye çağırdı.

El Cezire televizyonuna değerlendirmede bulunan Tunus Meclisindeki en büyük partinin lideri Gannuşi, cumhurbaşkanının aldığı kararların yasal bir dayanağı olmadığını ve bir darbe niteliği taşıdığını belirterek, "Cumhurbaşkanını bu kararları geri almaya çağırıyoruz çünkü bu kararlar halkı karanlığa sürüklüyor." dedi.

Gannuşi, Said'in kararları üzerine, "Cumhurbaşkanının yasal bir dayanağı olmayan kararları, bir darbedir, anayasayla yorumlamak yanlıştır. Halkı demokrasiyi yeniden tesis etmek için barışçıl mücadeleye çağırıyoruz." diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Said'in kendisini arayarak anayasa çerçevesinde bazı kararlar alacağını paylaştığını ancak bunların içeriğine vakıf olmadığını belirten Gannuşi, söz konusu kararların geçersiz olduğunu ve Meclisin anayasal çerçevede çalışmalarına devam edeceğini belirtti.

"Hükümet halen görevinin başında"

Öte yandan Nahda Hareketi'nin lideri Raşid el-Gannuşi ise "Demokratik olarak seçilmiş parlamento ve hükümet halen görevinin başında." açıklamasını yaptı.

Devlet kurumlarına Cumhurbaşkanı Said'in aldığı kararları uygulamama çağrısı

Tunus'ta Nahda Hareketi yöneticilerinden Riyad Şuaybi, devlet kurumlarına, Cumhurbaşkanı Kays Said'in aldığı kararları uygulamama çağrısında bulundu.

Şuaybi, yaptığı açıklamada, Nahda Hareketi'nin Said'i aldığı kararlar nedeniyle kişi ve kurumları etkileyebilecek tüm ihlallerden sorumlu tuttuğunu belirtti.

Şuaybi, devlet kurumlarına Said'in aldığı kararları ve yanlış uygulamaları hayata geçirmemesi çağrısı yaptı.

AA

Okunma Sayısı: 221
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    'Tunus'ta Meclis'in faaliyetlerinin askıya alınmasından derin endişe duyuyoruz'

    Fransa'da gündem tartışmalı Kovid-19 yasa tasarısı

    Bilim dünyası uyardı: '1000 yılda bir gözlemlenen olağandışı şiddetli meteoroloji olayı'

    Gannuşi: Cumhurbaşkanının yasal bir dayanağı olmayan kararları, bir darbedir

    MİT'in operasyonuyla etkisiz hale getirildi

    'Eşim ile helalleştik; kurtulamayacağımızı düşündük'

    LGS yerleştirme sonuçlarına ilişkin detaylar belli oldu

    Memur-Sen zam talebini açıkladı

    LGS yerleştirme sonuçları açıklandı

    Tunus'ta Başbakan, Cumhurbaşkanı tarafından görevden alındı, meclisin yetkileri donduruldu

    Dünya genelinde son 24 saat

    Tedbirler kalktı vak’alar arttı

    Kıtlık geliyor: Kuraklık ve gıda krizi kapıda

    Meteoroloji'den Doğu Karadeniz'e ''aşırı yağış'' uyarısı

    Son 24 saatteki vaka sayısı 15 bine yaklaştı

    39 yapı yıkıldı, 1459’u hasarlı

    Esnafa can suyu gerek

    ‘Artacağı belliydi’

    Akademisyenlerden suç duyurusu

    Ruhani, yaptırımlar için meclisi suçladı

    En Çok Okunanlar

    Genel

    Günün Ayet ve Hadisi
    Hüseyin GÜLTEKİN

    Devlet, vatandaşına tuzak kurar mı?
    Süleyman KÖSMENE

    Ailede miras çatlağı
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Mehmet KARA

    Torbayı da, OHAL’i de pek sevdiler!
    Yeni Asya'dan Size

    31 Temmuz toplantısı
    Ali FERŞADOĞLU

    Cemaatin psiko-sosyal kazanımları
    Risale-i Nur'dan

    İman derslerinin verdiği lezzet ve saadet
    Abdülbakî ÇİMİÇ

    Bediüzzaman ile Sultan Abdülhamid’in konumu
    M. Said ZEKİ

    Birbirimizi Sevmedikçe... Hiç

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2021, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.