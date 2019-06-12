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12 HAZİRAN 2019 ÇARŞAMBA - YIL: 50

Türkiye Küresel Barış Endeksi'nde sondan 12. sırada

12 Haziran 2019, Çarşamba 20:13
Merkezi Avustralya'nın Sydney kentinde olan düşünce kuruluşu Ekonomi ve Barış Enstitüsü'nün açıkladığı 2019 Küresel Barış Endeksi'nde Türkiye 3 sıra gerileyerek 163 ülke arasında 152. sırada yer aldı. Türkiye geçen yıl da 3 basamak gerileyip 149. sıraya inmişti.

Raporda, Türkiye dışında Avrupa ülkelerinin çoğunda, siyasi tutuklamalar, gözaltında kayıplar ve işkencenin de dahil olduğu "siyasi terör" seviyesinin düşük olduğu ifade edildi.

Türkiye'de geçen yıla kıyasla "terör etkisinin" azaldığı kaydedildi. Ancak Türkiye, Avrupa'da bu kategoride en yüksek puana sahip ülke konumunda.

Raporda Türkiye'de çatışma nedenli iç göçün azaldığı, Orta Doğu ve Kuzey Afrika'dan önemli miktarda göçün sürdüğü, şiddetin ekonomik maliyetinin milli gelirin yüzde 10'una ve kişi başına 2650 dolara denk düştüğü belirtildi.

İlk 25 ülkenin 17'si Avrupa'da

Avrupa ülkeleri Küresel Barış Endeksi'nin ilk sıralarında yer almaya devam ediyor.

Listenin ilk 25 sırasındaki ülkelerin 17'si Avrupa'da. Raporda, Avrupa'daki 36 ülkenin 22'sinin geçen yıla kıyasla daha barışçıl hale geldiği kaydediliyor.

Ancak rapora göre dünya 10 yıl öncesine kıyasla bugün daha az barışçıl. Barış bakımından en fazla gelişme gösteren 5 ülke Ukrayna, Sudan, Mısır, Kuzey Makedonya ve Ruanda. ABD ise 128. sırada.

Dünya 10 yıl öncesine kıyasla daha az barışçıl

2019 Küresel Barış Endeksi'nde öne çıkan ana göstergeler şunlar:

Dünyada ortalama barış seviyesi bakımından son beş yılda ilk kez hafif bir ilerleme kaydedildi.

Son 10 yılda ortalama küresel barış seviyesinde yüzde 3,78 kötüleşme oldu.

2008'den bu yana, barış endeksinin en altında yer alan 25 ülkede yüzde 11 kötüleşme, en üstteki 25 ülkede ortalama yüzde 1,8 iyileşme kaydedildi.

72 ülkenin askeri harcamalarının milli gelirdeki paylarında düşüş oldu.

Orta Doğu ve Kuzey Afrika dünyanın en az barışçıl bölgeleri olmaya devam ediyor.

2018 yılında şiddet olaylarının küresel ekonomik etkisi 14,1 trilyon dolar oldu. Bu rakam, dünya milli gelir toplamının yüzde 11,2'sine ve kişi başına 1853 dolara denk düşüyor.

Küresel ısınma dünya barışını tehdit ediyor

Endekse göre küresel ısınma kaynaklı iklim değişikliği; çatışmalara yol açarak veya insanların yaşamını, güvenliğini ve geçim kaynaklarını etkileyip bu çatışmaların daha da yoğunlaşmasına neden olarak dünya barışını olumsuz etkiliyor.

Dünyada 1 milyar insan, iklim değişikliğinin yol açtığı tehlikelere yüksek düzeyde maruz kalıyor ve bunların 400 milyonu barış seviyesinin zaten düşük olduğu ülkelerde yaşıyor.

2019 küresel Barış Endeksi'ni okumak için tıklayınız

BBC Türkçe

Etiketler: dünya, barış, endeks, Türkiye
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