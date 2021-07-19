Türkiye’ye daha sıkı sarılacağız

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, yaptığı yazılı açıklamada, Kıbrıs Türk halkına kurtuluşu, hürriyeti ve egemenliği sağlayan 20 Temmuz Barış Harekâtı’nın 47’nci yıl dönümünü kutlamaya hazırlanılırken, Rum-Yunan ikilisi ile bazı küçük çevrelerin çirkin saldırıları ve provokasyonlarını dikkatle izlediklerini belirtti.

Cumhurbaşkanı Tatar, “Halkımız bunları yapanları çok iyi tanımakta olup bu çirkin oyunlara ve provokasyonlara gelmeyecektir. 20 Temmuz Kıbrıs Barış Harekâtı’nın 47. yıl dönümünde ana vatanımız Türkiye’ye daha da sıkı sarılacağız. Bundan aldığımız güçle belirlediğimiz yolda daha kararlı olarak yürümeye devam edeceğiz” ifadelerini kullandı. AA

Okunma Sayısı: 138

YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.