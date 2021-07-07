Türkiye’ye STK uyarısı

Avrupa Konseyi’nin anayasal konularda danışma organı olan Venedik Komisyonu, Türkiye’de geçen yıl kabul edilen ve dernekler üzerindeki denetimi sıkılaştıran Kitle İmha Silâhlarının Yayılmasının Finansmanının Önlenmesine İlişkin Kanunun uluslar arası insan hakları standartlarıyla uyumlu olmadığı yönünde görüş belirtti.

DW Türkçe’nin haberine göre, Komisyon, 7262 sayılı kanun ile Türkiye’nin kitle imha silâhlarının yayılmasının finansmanına ilişkin Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK) kararları ve Mali Eylem Görev Gücü’nün (FATF) konuya ilişkin tavsiyelerini iç hukuka aktarmak istediğini, ancak kanunun bu amacı aşan hükümler içerdiğini kaydetti. Kanunun, hedef ve faaliyetleri ne olursa olsun tüm dernekleri kapsadığını not eden Venedik Komisyonu uzmanları, kanun hükümlerinin başta örgütlenme ve ifade hürriyeti ve âdil yargılanma olmak üzere temel insan hakları açısından olumsuz sonuçlar doğurabileceğini bildirdi.

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