UCM’nin İsrail’i yargılama yetkisi var

Norveç, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ve Savunma Bakanı Yoav Gallant hakkında “yakalama kararı” çıkartılması talebini değerlendiren UCM’nin ilgili ön inceleme dairesine sunduğu yazılı beyanında, mahkemenin Roma Statüsü uyarınca Filistin topraklarında suç işleyen İsrailli yetkililer hakkında yargı yetkisine sahip olduğunu belirtti.

Norveç, Oslo Anlaşmalarının UCM’nin Netanyahu ve Galant hakkında verilmesi talep edilen yakalama kararına etkisi olmadığını bildirdi. Oslo sürecine ev sahipliği yapan ülke olarak, Filistin’in Oslo Anlaşmaları yoluyla yargılama yetkisi ve egemenliğinden feragat etmediğini kaydeden Norveç, Oslo Anlaşmalarında yer alan sınırlamaların sadece Filistin tarafından yapılacak yargılamanın infazına ilişkin olduğunu fakat UCM açısından böyle bir sınırlama söz konusu olmadığını ifade etti. Beyanında Filistin’i devlet olarak tanıdıklarını ifade eden Norveç, Filistin’in UCM’ye usulüne uygun şekilde “taraf devlet” statüsü kazandığını vurguladı. AA

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