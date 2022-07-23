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23 TEMMUZ 2022 CUMARTESİ - YIL: 53

Ukrayna'dan 'Rus füzeleri Odessa limanını hedef aldı' iddiası

23 Temmuz 2022, Cumartesi 13:33
Ukrayna ordusu, Rus füzelerinin cumartesi günü Ukrayna'nın güneyindeki Odesa kentinde liman altyapısını hedef aldığını duyurdu.

Ukrayna Güney Operasyonları Komutanlığı tarafından Telegram uygulamasında yapılan açıklamada, "Düşman, Odesa deniz ticaret limanına Kalibr seyir füzeleriyle saldırdı" denildi. 

Açıklamada iki füzenin limandaki altyapıya isabet ettiği, diğer ikisinin ise hava savunma güçleri tarafından vurulduğu belirtildi.

Ukrayna Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Oleg Nikolenko, saldırıya ilişkin "Rusya, 24 saatten az bir süre içinde Odesa limanına saldırarak, İstanbul Anlaşması'nda Türkiye ve BM'ye verdiği sözleri ve tahhütlerini bozdu. Bu anlaşmanın uygulanmaması durumunda tüm sorumluluk Rusya'da olacak." dedi.

Rusya'dan saldırıya ilişkin henüz bir açıklama yapılmadı. 

Moskova ve Kiev arasında cuma günü İstanbul'da imzalanan tarihi anlaşma, Odesa'nın da aralarında bulunduğu Karadeniz limanlarından tahıl ihracatına olanak tanıyor.

 

Euronews Türkçe

Etiketler: Ukrayna, Odessa, liman, Rus füzeleri
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