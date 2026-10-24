Derin bir devlet krizi yaşanıyor

YENİ Parti Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın, fon krizinin yalnızca ekonomik bir soygun olarak değerlendirilemeyeceğini belirterek “Türkiye çok derin bir devlet kriziyle karşı karşıyadır. Mesele yalnızca ekonomik göstergelerle açıklanabilecek bir soygundan ibaret değildir. Soygunun boyutu çok büyüktür ama ona eşlik eden bir devlet krizi vardır” dedi.

Fon krizinin boyutunun 840 milyar liraya, yaklaşık 20 milyar dolara ulaştığını ve 450 bin yatırımcının mağdur olduğunu söyleyen Günaydın, 17 Eylül’den bu yana borsada 5,5 trilyon liralık kayıp yaşandığını ifade etti. Günaydın, yaşananların sanayi üretim kapasitesini ve yatırım gücünü düşürdüğünü, piyasalara güveni sarstığını anlatarak, “Asrın soygunu sırasında ağır yaralanan yurttaş dün gece TBMM’de öldürüldü. Bu kadar açık söylüyorum, ağır yaralı kurtulmuştu soygundan, dün gece öldürüldü. Dün gece hepimiz aslında öldük” diye konuştu. Ankara-Mehmet Kara

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