"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
28 MART 2024 PERŞEMBE - YIL: 55

Ukrayna F-16’ları hangi havaalanlarında kullanılırsa, bizim meşru hedefimiz olacak

28 Mart 2024, Perşembe 13:29
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Ukrayna’ya verilecek F-16 savaş uçaklarının, Rusya’ya karşı üçüncü ülkelerin havaalanlarını kullanmaları halinde nerede olurlarsa olsunlar meşru hedefleri olacağını söyledi.

Putin, Tver bölgesinde Rusya Savunma Bakanlığının ordu havacılık eğitim merkezini ziyaret etti. Burada askeri pilotlarla sohbet eden Putin, Ukrayna’daki çatışmalarda Rus ordusu havacılık biriminin mükemmel çalıştığını ve sonuca katkı sağladığını ifade etti.

Kendisinin de savaş uçağı ile birkaç kez uçtuğunu ve savaş uçağı pilotlarının işinin zor olduğunu belirten Putin, çatışma bölgesinde Rus Su-34 bombardıman uçağı, Su-30 ve Su-57 yeni model savaş uçaklarının çok iyi işler çıkardığını kaydetti.

“Diğer silahlar gibi F-16’ları da yok edeceğiz”

Batı ülkelerinin Ukrayna’ya F-16 savaş uçağı verme planı ve Ukraynalı pilotların eğitimi ile ilgili olarak değerlendirmelerde bulunan Putin, “Bu çatışma alanında hiçbir şeyi değiştirmeyecek. Bugün çoklu fırlatma sistemleri dahil tankları, zırhlı araçları ve diğer askeri teçhizatları yok ettiğimiz gibi (F-16 model) uçakları da yok edeceğiz.” diye konuştu.

F-16 savaş uçaklarının nükleer silah taşıma kabiliyeti olduğuna da dikkatİ çeken Putin, bu uçaklarla mücadele ederken bunu hesaba katacaklarını belirtti.

Ukrayna’ya verilecek bu uçakların NATO havaalanlarından kullanılması halinde ne yapılacağına da açıklık getiren Rus lider Putin, “Elbette bu uçaklar üçüncü ülkelerin havaalanlarından kullanılırsa, nerede bulunurlarsa bulunsun bizim için meşru hedef haline gelecek.” şeklinde konuştu.

Putin, ABD’nin savunma harcamalarının Rusya’dan daha fazla olduğuna dikkat çekerek, Rusya’nın NATO ile savaşmayı planladığı iddialarının saçma olduğunu söyledi.

Putin, Rusya’nın Baltık ülkeleri ve Polonya’ya saldırma ihtimali iddialarını da “saçmalık” olarak nitelendirdi.

“Rusya sadece Ruslarındır açıklamaları beni endişelendiriyor”

Bazı şovenistlerin “Rusya sadece Ruslarındır” şeklindeki açıklamalarından duyduğu rahatsızlığı dile getiren Putin, her yerde ve her toplumda böyle insanların olduğunu dile getirdi.

Bu tip söylemleri dile getirmeden önce dikkatli olunması gerektiğine işaret eden Putin, “Rusya'nın sadece Ruslar için olduğunu söylediklerinde endişeye kapılıyorum. Ülke topraklarında 190 etnik grubun yaşadığını ve bazı milletlerin milyonlarca kişi tarafından temsil edildiğini aklımızda tutarsak, burada herkesin yabancı olduğu yönündeki bu yıkıcı düşünceleri hayata geçirmeye başladığımız andan itibaren ülkeyi yok edeceğiz ve asıl kurbanlar Rus halkı olacak.” şeklinde konuştu.

“Diğer dinlerin mensuplarına saygılı olmalıyız”

Rusya’nın çok uluslu ve çok dinli bir ülke olduğunun asla unutulmaması gerektiğini vurgulayan Putin, bu hususta dikkatli olunması gerektiğinin altını çizdi. Putin, “Her zaman kardeşlerimize, diğer dinin mensuplarına, yani Müslümanlara, Yahudilere ve diğerlerine saygılı davranmalıyız, zaten bunu da yapıyoruz.” ifadelerini kullandı.

AA

Okunma Sayısı: 295
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    "Artık bu yönetimle bağlantımın kalmamasını istedim"

    Ukrayna F-16’ları hangi havaalanlarında kullanılırsa, bizim meşru hedefimiz olacak

    ABD Dışişleri Bakanlığı çalışanı 'Gazze' için istifa etti

    BÖYLE BİR KAHRAMANA KİMSE ''HAİN'' DİYEMEZ

    Önceliğimiz, keyfî rejimden kurtulmak

    173 gündür yoğun saldırı altındaki Gazze'de 32490 Filistinli, İsrail tarafından katledildi

    Belçika: Terör örgütü PKK'ya sempati gösterisi yapmak ve provokasyonda bulunmak tolere edilemez!

    İsrail, 5 bin 826 öğrenciyi katletti

    Randevu alabilen şanslı

    O Müslüman gence ödül

    İsrail’e yaptırım uyarısı

    ABD: Gazze tasarısı kararı uygulanmalı

    Yaşlanırken fakirleştik

    5 yılda sadece % 5’in geliri arttı

    İsrail Lübnan'a hava saldırısı düzenledi: 7 ölü

    Gazze'ye kurulacak geçici limanın güvenliğinde İsrail rol alacak

    İsrail, çadırda kalan Filistinlileri de bombaladı: 12 sivil daha katledildi

    Gustavo Petro: İsrail, BMGK'nin kararına uymazsa diplomatik ilişkileri keseceğiz

    Tek adam rejimi ülkeyi çökertiyor

    En Çok Okunanlar

    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    Muharrem İnce özür dilemeli
    Genel

    BÖYLE BİR KAHRAMANA KİMSE ''HAİN'' DİYEMEZ
    Cenk ÇALIK

    Kim beyinsizdir?
    Risale-i Nur'dan

    Leyle-i Kadr’i yüz bin el ile aramak
    Ahmet BATTAL

    Kazanılan ve kaybedilen mevziler
    MUSTAFA BALIKÇI

    Hz. İsa’nın ahmaklardan kaçması
    Mikail YAPRAK

    Millet geçim derdinde mi?
    Ali FERŞADOĞLU

    Seçimnâme!
    Genel

    Günün Ayet ve Hadisi

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2024, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.