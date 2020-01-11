Ukrayna Havayolları, artık İran üzerinde uçmayacak

Ukrayna Uluslararası Havayolları'ndan yapılan açıklamada, uçuş rotalarının değiştirildiği ve şirket uçaklarının bundan böyle İran üzerinde uçmayacağı bildirildi.

Ukrayna Uluslararası Havayolları yöneticileri tarafından gerçekleştirilen basın toplantısında uçuş rotalarının değiştirildiği ve şirket uçaklarının bundan böyle İran üzerinde uçmayacağı duyuruldu. Yetkililer, uçakla ilgili önceden herhangi saldırı ihtimali uyarısı almadıklarını açıkladı. Havayolları sözcüsü, yolcu uçağının rotasını sonradan değiştirdiğine dair iddiaları reddetti ve İran makamlarının havaalanını kapatması gerektiğini söyledi. Yetkililer, İran'ın 'yanlışlıkla vurduğunu' açıkladığı ve 176 kişinin ölmesine neden olan kaza ile ilgili gerekli sorumluluğu almasını istedi.

Okunma Sayısı: 102

YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.