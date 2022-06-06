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6 HAZİRAN 2022 PAZARTESİ - YIL: 53

Ukrayna'nın doğusu saldırı altında

06 Haziran 2022, Pazartesi 15:17
Rus ordusunun Ukrayna'nın doğusundaki saldırıları sürüyor. Luhansk Valisi, "Severodonetsk'te durum Ukrayna için biraz kötüleşti" açıklamasını yaptı. Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy de cephe hattını ziyaret etti.

Rus ordusu, son haftalarda saldırıların yönünü Ukrayna'nın doğusuna çevirdi.

Severodonetsk kentinde sokak çatışmaları yaşanıyor. Ukrayna ordusu, kentin yarısını elinde tutuyor. Ancak Luhansk Valisi, Ukrayna güçleri için durumun biraz kötüleştiğini söyledi.

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Donbas'ı ziyaret etti.

Soledar ve Lısıçansk'a giden Zelenskiy, Ukraynalı askerlere moral verdi, onlarla hatıra fotoğrafı çektirdi.

Rus ordusu Mikolayiv'i vurdu

Ukrayna'nın güneyindeki Mikolayiv de saldırı altında. Rus güçler kentte bazı askeri noktaları vurdu. Mikolayiv Belediye Başkanı, halkı sığınaklardan çıkmamaları konusunda uyardı.

Savaşın en büyük mağdurları ise çocuklar. Ukrayna Başsavcılığı verilerine göre, saldırıların başladığı 24 Şubat'tan bu yana 262 çocuk öldü, 467 çocuk yaralandı.

Ukrayna Genelkurmay Başkanlığı da 100 günü aşkın süredir devam eden savaşta 31 bin 250 Rus askerin öldürüldüğünü açıkladı. Rus ordusuna ait bin 386 tank, 211 uçak ve 176 helikopterin imha edildiği bilgisini paylaştı.

Etiketler: Ukrayna, doğu, saldırı
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