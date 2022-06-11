Ukrayna'nın Mariupol kenti kolera salgını riski altında

İngiltere Savunma Bakanlığı, haftalarca süren bombardımanla neredeyse tamamen yok olan ve şu anda Rus kontrolü altındaki Ukrayna liman kenti Mariupol'un büyük bir kolera salgını riski altında olduğunu söyledi.

Birlemiş Milletler'e göre şehrin altyapısının çoğu hasar gördü veya yok edildi ve su kanalizasyona karıştı.

Kolera genellikle yiyeceklere veya suya karışarak bulaşabiliyor.

Toplanmayan cesetler ve çöpler, sağlıksız koşullara katkıda bulunuyor.

Mariupol'da daha önce hastalık salgınları olmuştu ve geçtiğimiz ay içinde izole vakalar rapor edilmişti.

Şehrin Ukraynalı belediye başkanı Vadym Boychenko BBC Ukrayna'ya "kolera, dizanteri ve diğer bulaşıcı hastalıkların şehirde zaten olduğunu ve şehrin daha büyük bir salgından kaçınmak için kapatıldığını söyledi.

İddialar doğrulanamadı ve Rusya tarafından atanan belediye başkanı düzenli testlerin yapıldığını ve hiçbir kolera vakasının kaydedilmediğini söyledi.

Ukrayna sağlık bakanlığı, Mariupol'den gelen bilgilere sınırlı erişimi olduğunu, ancak Ukrayna'nın elindeki bölgede testler yaptığını ve herhangi bir vakayı ortaya çıkmadığını söyledi.

Bu haftanın başlarında BM, Mariupol'da suyun kanalizasyona karıştığını ve bunun kolera salgını riskini artırdığını söyledi. Kızıl Haç, sanitasyon altyapısının tahrip edilmesinin su kaynaklı hastalıkların yayılmasına zemin hazırladığı konusunda uyardı.