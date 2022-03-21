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21 MART 2022 PAZARTESİ - YIL: 53

Ukrayna, Rusya'nın "Mariupol'den çıkın" teklifini reddetti

21 Mart 2022, Pazartesi 11:18
Rusya, kuşatma altında tuttuğu liman kenti Mariupol'de savaşan Ukrayna güçlerine silah bırakıp kenti teslim etmeleri karşılığında güvenli çıkış teklif ederek süre tanıdı. Rusya'nın teklif için verdiği süre dolmadan Ukrayna tarafı herhangi bir silah bırakma olmayacağını duyurdu.

Ukrayna'yı işgal eden Rusya'nın çoğunluğu Rusça konuşan Mariupol'ü kuşatmasına karşın kent merkezinde çatışmalar sürüyor. Günlerdir direnişini sürdüren Ukrayna güçleri, kentin kontrolünü Rusya'ya vermedi. Moskova, kentteki Ukrayna güçlerinin silahlarını bırakarak açılacak koridorlardan kenti terk etmeleri için bu sabaha kadar süre tanıdı.

Rusya Savunma Bakanlığı Ulusal Kontrol Merkezi Başkanı Mihail Mizintsev, Ukrayna’daki insani yardım koridorları ile ilgili değerlendirmelerde bulundu, Moskova saatiyle 10.00'dan itibaren Mariupol'den doğu ve batıya insani yardım koridorlarının açılacağını belirtti.

Rusya'nın bu teklifi verdiği süre dolmadan Ukrayna Başbakan yardımcısı ve Mariupol Belediye Başkanı tarafından reddedildi.

Rusya'nın bu tekliften önce 400 sivilin bulunduğu bir okulu vurduğunu belirten Ukraynalı yetkililer, "Enkaz altındalar kaç kişi kurtuldu bilmiyoruz" dedi.

Kentte daha önce de insani koridor açılması için taraflar arasında anlaşma yapılmış ancak uygulama kısmi kalmıştı.

 

Euronews Türkçe

Etiketler: Ukrayna, Rusya, Mariupol
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