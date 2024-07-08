"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
8 TEMMUZ 2024 PAZARTESİ - YIL: 55

Ukrayna: Rusya'nın saldırısında çocuk hastanesi zarar gördü

08 Temmuz 2024, Pazartesi 13:39
Kiev ve Kriviy Rig kentine düzenlenen saldırılarda en az 17 kişi öldü, 56 kişi yaralandı.

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Rusya'nın başkent Kiev'e düzenlediği yoğun füze saldırısında çocuk hastanesinin zarar gördüğünü bildirdi.

Zelenskiy, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Rusya'nın Ukrayna'ya yoğun füze saldırısı düzenlediğini belirterek, Kiev'in yanı sıra Dnipro, Kriviy Rig, Slovyansk ve Kramatorsk kentlerinin 40'tan fazla çeşitli füzeyle hedef alındığını aktardı.

Saldırılarda evlerin, altyapının ve başkentteki çocuk hastanesinin zarar gördüğü bilgisini paylaşan Zelenskiy, saldırılara maruz kalan yerlerde tüm acil servislerin görev yaptığını ifade etti.

Kiev Şehri Askeri İdare Başkanı Sergey Popko da sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Kiev'de hava savunma sisteminin çalıştığına dikkati çekerek, Rus saldırıları sonucunda başkentin çeşitli ilçelerine füze parçalarının düştüğünü belirtti.

Füze parçalarının düştüğü Solomen, Golosiyiv, Darnitsa ve Svyatoşin ilçelerinde bazı binaların ve araçların hasara uğradığını aktaran Popko, Şevçenko ilçesinde ise çocuk hastanesinin hasar gördüğünü kaydetti.

Popko, başkentteki saldırıda en 7 kişinin öldüğü, 25 kişinin yaralandığı bilgisini paylaştı.​​​​​​​

Öte yandan Kriviy Rig Kenti Savunma Konseyi Başkanı Oleksandr Vilkul da sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Rusya'nın kente düzenlediği füze saldırısında ilk belirlemelere göre 10 kişinin öldüğünü, 31 kişinin yaralandığını ifade etti.

AA

Okunma Sayısı: 271
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Gazze'de gerçek ölü sayısı 186 binden fazla olabilir

    Ukrayna: Rusya'nın saldırısında çocuk hastanesi zarar gördü

    Meteorolojiden kuzeydoğu ve doğu kesimlerine kuvvetli sağanak uyarısı

    İspanya ile Fransa ilk finalist olabilmek için karşılaşıyor

    Her gün 6-8 saati gıda ve su taşıyorlar

    İsrail savaş uçakları, Gazze'yi gece boyunca bombaladı

    Fransa'dan "Filistin devletini tanıma" taahhüdü

    İngiltere'nin yeni Başbakanı Starmer: Gazze'de acil ve kesin bir ateşkese ihtiyaç var

    Ordu'daki selde 1 kadın vefat etti

    Fransa'da sandıktan sol ittifakı 1. çıktı

    İsrail zulümde sınır tanımıyor

    Kişisel veriler korunamıyor

    Emekli yılı böyle mi olacaktı?

    Hukukî felâket

    İngiltere Ruanda planından vazgeçti

    Cezaevleri doldu taşıyor

    Gazeteciyi tehdit özgürlük değildir

    Resmî rakamlarla yoksulluğun fotoğrafı

    Gıda fiyatlarında dünyayı geride bıraktık

    En Çok Okunanlar

    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Ali FERŞADOĞLU

    Bediüzzaman ve bazı talebeleri neden seferî namazları kısaltmamış?
    M. Latif SALİHOĞLU

    Din adına siyaset cinayettir
    Risale-i Nur'dan

    Neden farklı milletler hâlinde yaratıldık?
    Yeni Asya'dan Size

    Türkiye ve İslâm dünyasının geleceği
    Mehmet KARA

    İktidar değil, sanki muhalefet
    Genel

    Günün Ayet ve Hadisi
    Hüseyin GÜLTEKİN

    Tenkit hastalığı
    Süleyman KÖSMENE

    Van mevlidi kardeşliği güçlendirdi
    Genel

    Ordu'daki selde 1 kadın vefat etti

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2024, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.