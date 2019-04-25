ABD Başkanı Donald Trump, Demokrat Parti'den 2020 başkanlık seçimleri için aday adaylığını resmi olarak açıklayan eski Başkan Yardımcısı Joe Biden'a "yarışa hoşgeldin" dedi.

Trump, Biden'ın adaylığını açıklamasına dair yaptığı sosyal medya paylaşımında şunları yazdı:

"Yarışa hoşgeldin uykucu Joe. Şüpheliyim ama umarım başarılı bir ön seçim kampanyası yönetecek zekaya sahipsindir. Çok zor olacak - Gerçekten çok rahatsız edici ve çılgın fikirleri olan kişilerle mücadele edeceksin. Ama başarırsan başlangıç çizgisinde görüşürüz!"

Demokrat Parti'den aday adaylığını açıklayan isimler arasında birçok güçlü isim olsa da anketler 2020'de Trump'ın karşısına çıkacak isim olarak Biden ve Vermont Senatörü Berine Sanders'ın ismi öne çıkıyor.