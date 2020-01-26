"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
27 OCAK 2020 PAZARTESİ - YIL: 50

UMH: Hafter Misrata'nın Ebu Kıreyn bölgesine saldırıyor

26 Ocak 2020, Pazar 20:30
Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti (UMH), ülkenin doğusundaki gayrimeşru silahlı güçlerin lideri Halife Hafter'e bağlı milislerin, Misrata'nın Ebu Kıreyn bölgesine yoğun saldırı düzenlediğini belirtti.

Uluslararası meşruiyete sahip Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti'ne (UMH) bağlı güçlerin yürüttüğü Burkan el-Gadab Operasyonu Sözcüsü Abdulmalik el-Medeni, yaptığı yazılı açıklamada, Halife Hafter'e bağlı milislerin Berlin'de yapılan ateşkes çağrısına rağmen Misrata'nın yaklaşık 140 kilometre güneydoğusunda yer alan Ebu Kıreyn bölgesine yoğun saldırılar düzenlediğini ifade etti. 

Operasyon sözcüsü Medeni, Ebu Kıreyn bölgesinde şiddetli çatışmaların devam ettiğini aktardı. 

Medeni ayrıca yaptığı açıklamada, Ebu Kıreyn'in halen kendi kontrollerinde olduğunu ancak sivil yerleşim alanlarına rastgele havan mermilerinin atıldığını söyledi.

Libya'nın başkenti Trablus 4 Nisan 2019'dan bu yana Hafter milislerinin saldırılarına hedef oluyor. Hafter güçleri, 19 Ocak Pazar günü Almanya'nın başkenti Berlin Konferansı'nda yapılan ateşkes çağrısına rağmen hafta boyunca ihlallerini sürdürdü. 

Hafter milislerinin dün başkentin dünyaya açılan tek kapısı Mitiga Havalimanı’na grad füzeleriyle düzenledikleri saldırılarda, yerleşim yerleri ve bir hastane vurulmuş; 1 sivil ölmüş 5'i yaralanmıştı. 

AA

Etiketler: libya
Okunma Sayısı: 96
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Hasarlı binalar korkutuyor

    Depremler afete dönüşmeden tedbirler alınmalı

    Deprem bölgesinde son durum?

    'ABD'nin Bağdat Büyükelçiliğine füzeler isabet etti'

    ‘Şark Fatihi’ni rahmetle anıyoruz

    Kobe Bryant'ın helikopter kazasında öldüğü iddiası doğrulandı

    18 il aktif fay hattı üzerinde

    Hazreti Ali -Radiyallahu Anh- duâlarla yad ediliyor

    İdlib'de hastane vuruldu: Rusya sivilleri hedef almaya devam ediyor!

    Suriyeli Mahmud elleriyle enkazı kazıyarak bir hayatın kurtarılmasına vesile oldu

    Akşener depremzedelerle bir araya geldi

    'Farklı görüşlerimiz olabilir ama tasada ve kıvançta bir ve beraberiz'

    İç savaşta katledilen 27 yakınının acısıyla hayatını sürdürmeye çalışıyor

    Irak'ta göstericiler meydanları boşaltmıyor

    31 bin sivil daha Türkiye sınırına göç etti

    Depremde vefat edenler gözyaşları ve dualarla ebediyete uğurlandı

    Dünyadan ülkemize geçmiş olsun ve destek mesajları yağdı

    Elazığ'da vefat edenlerin sayısı 35'e yükseldi

    Bakanlar deprem bölgesine ilişkin son bilgileri paylaştı

    En Çok Okunanlar

    Risale-i Nur'dan

    “Bir belâ, bir musîbetten çekininiz ki...”
    Hüseyin GÜLTEKİN

    Bu gidişattan rahatsız olmuyorsanız...
    Yeni Asya'dan Size

    Hukuksuzlukları yine hukukla aşacağız
    M. Latif SALİHOĞLU

    Dünyanın çektiği sancılar
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Mustafa ÖZTÜRKÇÜ

    Nurs Köyü hakkındaki asılsız iddialara cevaplar
    Genel

    'ABD'nin Bağdat Büyükelçiliğine füzeler isabet etti'
    Süleyman KÖSMENE

    Dünyayı da, ahireti de kazanmanın bahası nedir?
    Abdülbakî ÇİMİÇ

    Bediüzzaman’ın çocukluğunda yaşadığı hâdiseler
    Şükrü BULUT

    Şam-ı Şerif konferansı yalnızca Suriyeyi kapsamıyor

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2020, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.